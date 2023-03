Sophos nominata Leader nel Gartner®️ Magic Quadrant™️ 2022 per le piattaforme di protezione degli endpoint

Siamo orgogliosi di annunciare che Sophos è stata, ancora una volta, nominata leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2022 per ciò che concerne le piattaforme di protezione degli endpoint (EPP). Si tratta del nostro tredicesimo riconoscimento consecutivo come leader.

Siamo nuovamente leader

Riteniamo che uno dei fattori chiave che contribuiscono alla nostra immutata ed inscalfibile leadership consista nell’incessante attenzione che riserviamo all’innovazione. A fronte di minacce sempre più raffinate e di sistemi operativi sempre più complessi, e per questo potenzialmente più deboli rispetto all’arsenale a disposizione del nemico, Sophos ha continuato a proteggere i suoi clienti, munendoli di sistemi di difesa capaci di contrastare ogni genere di attacchi, compresi quelli di ultima generazione.

I servizi e i prodotti Sophos sono supportati da Sophos X-Ops, la nostra unità di threat intelligence cross-domain che aggrega al suo interno tutta la nostra esperienza legata agli ambienti di attacco. In virtù di questa profonda conoscenza, siamo in grado di creare difese potenti ed efficaci anche contro le minacce più evolute. La protezione ransomware senza precedenti, l’intelligenza artificiale di deep learning, la prevenzione degli exploit e le mitigazioni attive degli avversari fanno sì che la nostra protezione degli endpoint blocchi gli attacchi cold.

Grazie al recente lancio del nuovo servizio Sophos MDR, siamo il primo fornitore di sicurezza degli endpoint a proporre MDR sia nel proprio portafoglio di prodotti, sia nelle implementazioni di sicurezza presenti dai clienti. Sophos MDR oggi integra la telemetria da endpoint, firewall, cloud, identità, e-mail e altre tecnologie di sicurezza di terze parti come elemento del Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem, potenziando ulteriormente il rilevamento e la risposta alle minacce.

Il servizio MDR più affidabile

Sophos MDR è il servizio MDR più affidabile al mondo e protegge oltre 15.000 organizzazioni da minacce avanzate che la tecnologia da sola non è in grado di arginare. Risponde alla crescente esigenza di servizi gestiti flessibili e di opzioni di risposta alle minacce, rivolgendosi alle piccole e alle grandi aziende, ovunque si trovino.

Scopri di più sul nostro servizio, parla con i nostri consulenti per la sicurezza per discutere di come Sophos MDR possa aiutarti.

Doppio riconoscimento, doppio onore

Il nostro riconoscimento nel Gartner Magic Quadrant for EPP segue la nomina di Sophos avvenuta nel 2021 quale Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice for EPP.

Per noi, questa doppia benemerenza è un enorme onore e, crediamo, una testimonianza della qualità della nostra protezione e del valore del servizio che eroghiamo.

Leggi il report completo su https://www.sophos.com/en-us/report/magic-quadrant-endpoint-protection-platforms

