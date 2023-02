Sophos introduce il supporto 5G per i firewall desktop

Sebbene ci siano luoghi in cui puoi ancora riscontrare difficoltà nel trovare qualsiasi tipo di connessione Internet, gli investimenti infrastrutturali che i gestori hanno già effettuato a favore delle reti cellulari 5G potrebbero rivelarsi soldi ben spesi. Dal momento che i casi d’uso del 5G vengono progressivamente estesi a sempre nuove applicazioni, questo standard può finanche risolvere alcuni problemi di copertura esistenti.

Sfide di connettività per sedi remote

Molte delle nostre appliance firewall desktop sono implementate in punti vendita e filiali con una connessione a banda larga stabile e fissa laddove risulta disponibile. Tuttavia, il costo dell’estensione indistinta della banda larga della linea fissa è semplicemente troppo alto. Ciò è particolarmente vero per la fibra ad alta velocità, ambito nel quale per l’operatore di rete la spesa da sostenere per l’infrastruttura renderebbe vano qualsiasi possibile ritorno dell’investimento. Le aree rurali e i luoghi con una bassa, o molto variabile, densità di popolazione, come si vede in alcuni Paesi particolarmente estesi, sono i contesti più colpiti.

5G Fixed Wireless Access (FWA)

Dall’introduzione del 5G la tecnologia mobile ha assunto un nuovo ruolo. Il 5G FWA (Fixed Wireless Access) può sembrare una contraddizione in termini, ma trattasi di una tecnologia che consente agli operatori di rete di fornire a costi contenuti connettività a banda larga ad alta velocità sia nelle aree suburbane, sia in quelle rurali. Utilizzando il 5G gli operatori possono ora soddisfare la domanda di accesso a Internet ad alta velocità, come quello richiesto per i servizi cloud nelle aziende e per i servizi di streaming ad alta definizione, in quest’ultimo caso senza manifestazioni di latenza a danno degli utenti.

Il 5G per supportare SD-WAN

Il caso d’uso del 5G non è limitato solo alle aree in cui l’attuale accesso alla banda larga è limitato. Per molte sedi aziendali è infatti possibile implementare una rete cellulare 5G, così da supportare i picchi di traffico o in modo da fornire un’importante opzione di connettività ridondante/fallback per le implementazioni SD-WAN e garantire in questo modo la continuità aziendale.

5G completamente integrato

Sophos offre ora un modulo cellulare 5G per tutti i modelli XGS 116, 126 e 136 (compresi i modelli w) che dispongono di un expansion bay modulare per poter aggiungere ulteriore connettività.

Il nuovo modulo consente connessioni di rete cellulare 5G utilizzando le bande 5G Sub-6, con velocità di download fino a 4,5 Gbps e velocità di upload fino a 660 Mbps (dato che può variare a seconda dell’operatore e della regione). Il modulo fornisce anche fallback automatico alle reti 3G e 4G LTE (Cat-20).

Mentre altri fornitori di firewall possono offrire per il 5G solamente soluzioni esterne, il nostro modulo slot-in opzionale diventa una parte solida, completamente supportata ed integrata dell’appliance gestita dalla console del firewall. Ciò fornisce compatibilità ed interoperabilità decisamente migliori rispetto alle soluzioni esterne.

Il modulo viene fornito con quattro antenne collegate via cavo per consentire copertura e prestazioni ottimali.

Supporto e disponibilità del prodotto 5G

A differenza dei nostri attuali moduli 3G/4G, dove erano necessarie due versioni diverse per supportare tutti i Paesi, possiamo ora offrire un unico SKU per il modulo 5G per l’utilizzo in tutto il mondo.

Sebbene il modulo 5G sia stato sottoposto a test operativi da parte del produttore (in combinazione con molte delle principali reti di operatori globali), in alcuni casi potrebbero essere richieste ulteriori certificazioni per l’uso. Si prega di contattare il team Sophos locale per maggiori informazioni o si consiglia di consultare il nostro articolo della knowledge base per ulteriori dettagli tecnici.

I modelli XGS 116, 116w, 126, 126w, 136 e 136w offrono supporto immediato per il nuovo modulo 5G con Sophos Firewall OS v19.5 MR1, rilasciato il 15 febbraio 2023.

Contatta il tuo commerciale o partner Sophos locale per informazioni sui prezzi.