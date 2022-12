Le buone norme per la sicurezza di rete durante le festività natalizie

È quel periodo dell’anno in cui le persone in molte parti del mondo non vedono l’ora di trascorrere del tempo con la famiglia, gli amici e prendersi una pausa. Purtroppo, è anche il momento in cui i malintenzionati danno il massimo, cercando di trarre vantaggio dal fatto che molte reti sono meno utilizzate e meno controllate durante la pausa festiva. Gli attacchi ransomware, per fare solo un esempio, in genere aumentano in questo periodo dell’anno.

Con questo in mente, ecco alcune buone norme facili e veloci per proteggere meglio la tua rete mentre ti prendi una meritata pausa.

1. Spegni i sistemi non necessari

Questo è particolarmente importante per tutti i sistemi che offrono l’accesso RDP poiché viene spesso utilizzato dagli attaccanti come punto di ingresso o strumento per spostarsi lateralmente all’interno di una rete. Lo stesso consiglio vale per i dispositivi IoT. Se non sono necessari, spegnili durante le vacanze. Se hai davvero bisogno di avere alcuni sistemi con accesso RDP abilitato, controlla e poi ricontrolla la loro sicurezza.

Se non l’hai già fatto, considera lo ZTNA per proteggere l’accesso ai tuoi sistemi RDP e ad altre applicazioni. In effetti, le vacanze potrebbero essere il momento ideale per iniziare una prova gratuita di Sophos ZTNA per te e il tuo team. Per lo meno, assicurati che tutte le soluzioni RDP siano protette con l’autenticazione a più fattori per impedire che le credenziali forzate o rubate diventino un punto di compromissione.

2. Aggiorna il firmware del firewall e dell’infrastruttura di rete

Se utilizzi di un Sophos Firewall, abbiamo recentemente rilasciato la v19.5 che include una serie di miglioramenti della sicurezza, delle prestazioni e nuove funzionalità come:

Ispezione del traffico crittografato Xstream FastPath TLS

Bilanciamento del carico SD-WAN

Miglioramenti delle prestazioni della VPN

Miglioramenti ad alta disponibilità

Nuova integrazione di Azure AD per l’accesso sicuro

E altro ancora!

Indipendentemente dal tuo fornitore preferito, assicurati che il tuo firewall e altre infrastrutture di rete come concentratori VPN, switch e altri dispositivi siano tutti aggiornati all’ultima versione poiché spesso gli update contengono correzioni importanti per vulnerabilità note.

3. Chiama Sophos Rapid Response in caso di attacco

Se si verifica un’emergenza durante le festività (o in qualsiasi altro momento), è possibile richiedere il nostro servizio Sophos Rapid Response a tariffa fissa. Il nostro team di esperti di risposta agli incidenti ti aiuterà a valutare, contenere ed eliminare le minacce attive e a rimuovere tutte le tracce degli aggressori dalla tua rete. Che si tratti di un’infezione, di una compromissione o di un accesso non autorizzato che tenta di eludere i controlli di sicurezza, abbiamo visto e bloccato tutto. Sophos Rapid Response è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, anche durante il periodo festivo.

Scarica il white paper sulle buone norme per la sicurezza di rete

Per avere il nostro elenco completo delle migliori pratiche di sicurezza per proteggere la tua rete dal ransomware, scarica il nostro nuovo white paper. Nel frattempo, ti auguriamo un felice – e sicuro – periodo natalizio!