Vi presentiamo la nuova Sophos Breach Protection Warranty

I clienti di Sophos MDR spesso mi dicono che il nostro servizio di rilevamento e risposta gestito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offre loro un’estrema tranquillità. I leader aziendali apprezzano la sicurezza che deriva dal sapere che la loro organizzazione è protetta anche dagli attacchi informatici più avanzati, mentre i professionisti IT dormono meglio sapendo che gli esperti Sophos stanno proteggendo il loro ambiente.

Oggi abbiamo esteso ulteriormente questa tranquillità con l’introduzione della Sophos Breach Protection Warranty, che copre fino a 1 milione di dollari in spese di intervento.

La garanzia è inclusa automaticamente con tutti i nuovi acquisti e con il rinnovo degli abbonamenti annuali Sophos MDR Complete. Viene applicata anche a Sophos MDR Complete quando si acquista uno qualsiasi degli Integration Pack che consentono agli analisti di sfruttare i segnali della tecnologia di sicurezza di terze parti per accelerare il rilevamento e la risposta. Riflettendo la realtà degli ambienti complessi di oggi, la garanzia copre dispositivi, endpoint e server Windows e macOS ed è disponibile in tutti i Paesi in cui operiamo.

A dimostrazione della fiducia che abbiamo nel livello di protezione che siamo in grado di fornire giorno dopo giorno ai clienti di tutto il mondo, sottoscriviamo noi stessi la garanzia al 100%, senza avvalerci di assicurazioni di terze parti.

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica della Sophos Breach Protection Warranty.

Accelerazione della domanda di Sophos Security Operations Services

La sicurezza informatica sta diventando troppo complessa e sta evolvendo così rapidamente che la maggior parte delle organizzazioni non è più in grado di gestirla in autonomia. Mentre gli avversari ben finanziati implementano tattiche furtive per agire senza essere scoperti, le organizzazioni di tutte le dimensioni e in tutti i settori si rivolgono sempre più al servizio Sophos MDR.

Con Sophos MDR, il nostro team di esperti in cybersecurity monitora e protegge il tuo ambiente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Sfruttando i segnali provenienti dagli strumenti esistenti per la sicurezza di endpoint, firewall, identity, e-mail e rete, e grazie all’esperienza sulle minacce di Sophos X-Ops, rileviamo, indaghiamo e rimediamo agli attacchi avanzati guidati dall’uomo prima che possano avere un impatto sulla tua azienda.

Sophos MDR riunisce le competenze di oltre 500 professionisti esperti di cybersecurity divisi in esperti di malware, cacciatori di minacce dedicati e specialisti nella neutralizzazione degli attacchi. Con un tempo medio dal rilevamento alla risoluzione di soli 38 minuti, manteniamo i clienti al passo con gli aggressori e al sicuro da devastanti incidenti e violazioni ransomware.

Il servizio MDR più affidabile al mondo

Sophos MDR è il servizio di rilevamento e risposta gestito più affidabile al mondo e protegge quasi 13.000 organizzazioni worldwide. La domanda per questo servizio, leader di mercato, sta crescendo rapidamente, sono circa mille i nuovi clienti che si sono uniti a noi solo negli ultimi due mesi.

Più vediamo, più velocemente rispondiamo. La nostra base clienti in crescita fornisce una telemetria delle minacce senza pari, accelerando ulteriormente le indagini e la risposta agli incidenti. Inoltre, ci consente di offrire “l’immunità della comunità”, in base alla quale l’esperienza di un cliente diventa rapidamente una maggiore protezione per tutti.

Per saperne di più

Organizza una chiamata con uno dei nostri specialisti per discutere i tuoi obiettivi di sicurezza e per sapere come possiamo aiutarti a migliorare le tue difese informatiche con rilevamento e risposta gestiti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per ulteriori informazioni sul servizio Sophos MDR, consulta il nostro sito Web e la descrizione del servizio.