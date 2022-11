Sophos Firewall è stato riconosciuto Strong Performer nel “The Forrester Wave™: Enterprise Firewalls, Q4 2022”

Sophos è orgogliosa di annunciare il suo riconoscimento come Strong Performer nel “The Forrester Wave™: Enterprise Firewalls, Q4 2022”. Facevamo parte di un gruppo selezionato di aziende che sono state invitate a partecipare a questo rapporto e riteniamo che l’invito sia arrivato grazie alle dimensioni, forza e crescita della nostra base di clienti Sophos Firewall.

Forrester ha identificato i 10 migliori fornitori sul mercato, ha condotto una valutazione approfondita considerando 25 criteri e Sophos ha ottenuto il 2° punteggio più alto nella categoria Strategy.

Sophos ha ricevuto la valutazione più alta possibile nei criteri Product Vision, Execution Roadmap e Supporting Products and Services, che rientravano tutti nella categoria Strategy. Riteniamo che questo stia a testimoniare la forza di una strategia aziendale che ci ha portato a diversi rilasci rivoluzionari. Parliamo, ad esempio, della nostra architettura Xstream, la potente linea di prodotti della serie XGS con processori di flusso Xstream e la recente aggiunta di funzionalità Xstream SD-WAN, che forniscono ai nostri clienti e partner di canale protezione e prestazioni leader nel settore.

Secondo il rapporto Forrester: “Sophos ha un’audace visione a breve termine per la sicurezza delle reti ibride… [e ha] aggiunto ZTNA sia in cloud che on-premise, che si traduce in un’architettura edge Zero Trust“.

Sophos Firewall ha anche ricevuto il punteggio più alto possibile nelle aree Efficacy and Threat Intelligence. Miglioriamo continuamente la tecnologia di sicurezza di Sophos Firewall, supportata dal nostro team Sophos X-Ops di livello mondiale, che sfrutta l’intelligenza predittiva, in tempo reale e sulle minacce del mondo reale di SophosLabs, SophosAI e dei nostri team Sophos SecOps. Questa collaborazione e integrazione offre capacità di protezione, rilevamento e risposta sempre più forti e innovative. Sophos Firewall è inoltre integrato in modo esclusivo con le nostre piattaforme endpoint, XDR e MDR di nuova generazione per garantire visibilità e risposta impareggiabili alle minacce attive.

Secondo il rapporto Forrester: “Sophos eccelle per efficacia e messa in quarantena… referenze di clienti entusiasti, infatti, hanno citato l’integrazione del fornitore con il suo software endpoint in grado di mettere in quarantena gli host infetti (e con battito cardiaco perso).”

In sintesi, il rapporto Forrester concludeva: “Sophos è un’ottima soluzione per le piccole e medie imprese con utenti in sede o in molte filiali distribuite”.

Sophos Firewall e le appliance della serie XGS

Sophos Firewall e le appliance della serie XGS con Xstream Flow Processor dedicati offrono il massimo in termini di visibilità, protezione e risposta del firewall di nuova generazione con accelerazione delle applicazioni SD-WAN, ispezione TLS ad alte prestazioni e potente protezione dalle minacce basata sul machine learning.

Parla con i nostri esperti di sicurezza di rete per saperne di più e ottenere un preventivo personalizzato, oppure esplora oggi stesso la demo online.