Upgrade automatico a Sophos MDR Complete per i clienti esistenti

Abbiamo ampliato il nostro servizio Managed Detection and Response (originariamente chiamato Sophos MTR) e gli abbiamo dato un nuovo nome: Sophos MDR. Riconoscendo il loro impegno nei confronti di Sophos, i clienti di MTR verranno aggiornati, senza costi aggiuntivi, a Sophos MDR Complete, il nostro servizio avanzato, entro la fine dell’anno. I clienti godranno dello stesso livello di servizio, oltre a una serie di nuove funzionalità, tra cui la conservazione estesa dei dati e un nuovo webcast mensile sul panorama delle minacce.

Soddisfare la richiesta del cliente n. 1: compatibilità con gli strumenti non Sophos

Con Sophos MDR Complete, gli analisti possono rilevare e rispondere alle minacce nell’ecosistema della sicurezza informatica sfruttando i dati provenienti da strumenti di sicurezza Sophos e non Sophos. I clienti possono usufruire di:

Integrazioni gratuite con le tecnologie Sophos di nuova generazione, comprese le nostre soluzioni di protezione di endpoint, firewall, cloud ed e-mail, nonché la nuova soluzione Sophos Network Detection and Response (NDR).

Compatibilità per l’installazione insieme a prodotti di protezione degli endpoint di terze parti

Integrazione gratuita con il portfolio Microsoft tramite Graph Security

Integrazioni di terze parti, disponibili per l’acquisto con licenze aggiuntive per praticamente qualsiasi altro strumento di sicurezza che genera dati di rilevamento delle minacce, inclusi Palo Alto Networks, Fortinet, Check Point, Rapid7, Amazon Web Services (AWS), Google, Okta, Darktrace e molti altri

Più riusciamo vedere, più possiamo rilevare e più velocemente siamo in grado di rispondere. Con ogni fonte di dati aggiuntiva, i nostri analisti ottengono una maggiore visibilità man mano che iniziano a sbirciare dietro gli angoli e nelle attività che si svolgono oltre l’endpoint. Correlando automaticamente i dati di Sophos con strumenti non Sophos, possiamo ottenere rilevamenti di maggiore fedeltà e ridurre i tempi di indagine manuale. E i clienti ottengono di più dagli strumenti di cui già dispongono.

Sono così numerosi i vantaggi derivanti dall’’espansione del tuo ecosistema di rilevamento e risposta fino a includere le tue soluzioni di sicurezza esistenti. Per esempio:

Firewall e telemetria di rete possono identificare risorse non autorizzate e dispositivi non protetti, nonché minacce interne e nuovi attacchi

Gli avvisi e-mail possono individuare l’ingresso iniziale nella rete e il tentativo di rubare nomi di account e password

I dati di identità possono puntare a un accesso non autorizzato alla rete e tentare di spostarsi attraverso livelli di autorizzazione più elevati

Gli avvisi cloud possono indicare l’accesso non autorizzato alla rete, tentativi di rubare nomi account e password e l’accesso a dati proprietari

E molto altro!

Per saperne di più sulle nostre integrazioni di terze parti e discutere dell’estensione delle tue difese di sicurezza con il rilevamento e la risposta alle minacce per l’intero ambiente, contatta il team dell’account Sophos o il partner Sophos.

Archiviazione dati estesa e webcast mensile

Per tutti i livelli di servizio Sophos MDR, incluso Sophos MDR Complete, stiamo aumentando lo storage dei dati standard a 90 giorni senza costi aggiuntivi. Con il tempo di permanenza medio di quasi 34 giorni* per le intrusioni che non coinvolgono ransomware, questo spazio di archiviazione esteso dei dati consentirà agli analisti di determinare meglio la causa principale degli incidenti e di fornire consigli migliori su come rafforzare le difese per prevenire ulteriori attacchi. I clienti che richiedono un periodo di conservazione dei dati più lungo, ad esempio per soddisfare requisiti di conformità o normativi, possono usufruire di una licenza aggiuntiva per un anno intero di archiviazione dei dati.

Può essere difficile tenere il passo con il ritmo incalzante delle minacce alla sicurezza. Siamo lieti di presentare un webcast mensile esclusivo per i clienti di MDR Complete, Sophos MDR ThreatCast, in cui condivideremo le osservazioni sull’attività delle minacce all’interno della nostra base di oltre 12.000 clienti. I partecipanti conosceranno il team di analisti e ricercatori che lavorano dietro le quinte per proteggere le loro organizzazioni e approfondire la loro comprensione del panorama delle minacce.

Ridimensionare la risposta agli incidenti

Come con Sophos MTR Advanced, con MDR Complete, una volta rilevata un’attività sospetta, il team operativo MDR contiene ed elimina la minaccia. L’approccio sistematico consente alla squadra di identificare la causa principale e quindi utilizzare queste informazioni per aumentare la protezione dell’intera base clienti.

Ci occuperemo noi dell’upgrade per te

Tutti i clienti Sophos MTR verranno aggiornati automaticamente a Sophos MDR Complete entro la fine dell’anno. Penseremo noi a tutto per te, non c’è bisogno di fare nulla.

Non utilizzi ancora Sophos MDR?

Sophos MDR ti dà la risposta giusta. I nostri analisti esperti rilevano e rispondono in pochi minuti alle minacce nell’intero ambiente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni su 7, indipendentemente dal fatto che tu abbia bisogno di una risposta agli incidenti su vasta scala o di assistenza per prendere decisioni più accurate. Per ulteriori informazioni, visitare www.sophos.com/mdr o parlare oggi stesso con un consulente.