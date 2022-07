Sophos Managed Threat Response: siamo a 10.000 clienti … e non ci fermiamo!

Siamo lieti di annunciare che Sophos Managed Threat Response (MTR), il nostro servizio di ricerca, rilevamento e risposta alle minacce gestito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ora supporta oltre 10.000 organizzazioni in tutto il mondo.

Le minacce informatiche sono aumentate e sono diventate sempre più complesso. Per questo motivo organizzazioni di tutte le dimensioni e di tutti i settori si rivolgono sempre spesso a Sophos per potenziare le proprie difese informatiche. A testimonianza della qualità del servizio e della protezione contro le minacce che forniamo, puoi fare riferimento alle recensioni indipendenti pubblicate su Gartner Peer Insights a luglio 2022, nelle quali i clienti ci hanno dato una valutazione di 4,7/5.

Insieme alla nostra base di clienti, stiamo anche espandendo i nostri servizi MDR per supportare le aziende nei loro percorsi di sicurezza. Ad esempio, in seguito alla nostra recente acquisizione di SOC.OS, prevediamo di includere dati di telemetria e maggiori informazioni sul contesto analizzando alert ed eventi da diverse fonti di terze parti, tra cui endpoint, server, firewall, identità e gestione degli accessi (IAM), carichi di lavoro cloud, e-mail e prodotti per la sicurezza mobile. Ciò consentirà ai team che si occupano delle operazioni di sicurezza di comprendere e rispondere rapidamente agli alert più urgenti all’interno dell’intera rete aziendale.

La tua sicurezza. La nostra responsabilità.

Riconosciamo e apprezziamo la fiducia che i clienti ripongono in noi quando scelgono Sophos MTR. Dai “cacciatori di minacce” e specialisti di Incident Response che lavorano in prima linea fino agli esperti di malware, intelligenza artificiale e engineering che lavorano dietro le quinte, siamo tutti totalmente focalizzati nell’ottenere i migliori risultati in termini di cybersecurity.

Naturalmente, ogni organizzazione è diversa. Ecco perché offriamo opzioni flessibili che ti consentono di scegliere il livello di supporto più adatto alle tue esigenze.

Gestito da Sophos . Ricerca e neutralizzazione completa delle minacce 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, fornito dagli specialisti di sicurezza di Sophos

. I nostri esperti lavorano al fianco dei tuoi, migliorando le tue operazioni di sicurezza ed estendendo la tua protezione, inclusa la copertura serale, nei fine settimana e durante le vacanze Gestito da te. Sophos XDR consente al tuo team di condurre internamente la ricerca delle minacce utilizzando le tecnologie di nuova generazione e informazioni dettagliate sulle minacce

I nostri esperti utilizzano la stessa tecnologia next-gen Sophos utilizzata dal tuo dipartimento IT, semplificando il passaggio ad un diverso livello di supporto quando cambiano le tue esigenze.

Sophos MTR in azione: neutralizzare un ransomware Cuba

Ecco un recente esempio di come Sophos MTR ha identificato e neutralizzato un attacco ransomware rivolto ad un’organizzazione operante nel settore manifatturiero,prevenendo l’esfiltrazione dei dati, la loro cifratura, l’interruzione dell’attività, la perdita di fatturato e i costi di riparazione.

I nostri esperti hanno rilevato gli indicatori sospetti nell’ambiente di un cliente con 200 postazioni che opera nel settore manifatturiero. Hanno notato strumenti associati a gruppi di ransomware insieme a Cobalt Strike, uno strumento di adversary simulation che viene comunemente abusato dagli hacker

Sophos MTR ha immediatamente allertato il cliente e ha avviato un’indagine, condividendo i campioni rilevati con i SophosLabs per un’analisi dettagliata

Dopo soli 30 minuti i SophosLabs hanno confermato che un cybercriminale aveva ottenuto l’accesso all’ambiente dei clienti e che le tattiche, le tecniche e le procedure (TTP) dell’avversario corrispondevano alle prime fasi di un attacco ransomware Cuba

Il nostro team ha rapidamente neutralizzato ed estromesso l’avversario, impedendo sia l’esfiltrazione che la cifratura dei dati e facendo risparmiare al cliente centinaia di migliaia di dollari di costi di riparazione, per non parlare dell’interruzione dell’attività e del mancato guadagno

Siamo stati anche in grado di guidare il cliente nell’attività di rafforzamento delle difese per ridurre la probabilità di incidenti futuri

Come abbiamo migliorato i risultati di cybersecurity della London South Bank University

Sophos MTR ha permesso alla London South Bank University nel Regno Unito di rafforzare la postura di sicurezza informatica per i suoi 20.000 studenti e 2.500 dipendenti, consentendo al tempo stesso al team IT di fornire iniziative che hanno aumentato la soddisfazione degli studenti. Ecco la loro storia:

Come possiamo aiutarti?

Ci piacerebbe proteggere anche la tua organizzazione e potenziarela tua infrastruttura IT, proprio come facciamo alla London South Bank University e con migliaia di altre organizzazioni dislocate in tutto il mondo.

Parla con i nostri esperti per saperne di più su Sophos MTR e per sapere come possiamo aiutarti a ottenere migliori risultati in termini di cybersecurity.