Sophos Firewall OS v18.5 MR4 è ora disponibile

Sebbene molte organizzazioni abbiano già eseguito l’aggiornamento a SFOS v19 per sfruttare tutti i nuovi straordinari miglioramenti di SD-WAN, VPN e qualità della vita, sappiamo che molti di voi probabilmente stanno aspettando il primo rilascio di manutenzione per la versione 19 prima di iniziare. Il team è al lavoro sulla prima MR per la v19, ma nel frattempo ha rilasciato un interessante update per la v18.5 con MR4.

Le novità di SFOS v18.5 MR4

Miglioramenti del multicast statico Supporto della CLI per “multicast-decrement-ttl enable/disable” per controllare il valore TTL nei casi d’uso di inoltro di route multicast statici. Ciò può impedire che il traffico multicast venga interrotto a causa della scadenza dei valori TTL al momento dell’inoltro. Aumentato il limite di gruppo multicast predefinito a 250 per supportare un numero maggiore di OSPF neighbor. Questo può essere modificato tramite CLI “multicast-group-limit”

Gestione dei file di log e registrazione CSC migliorate per una migliore risoluzione dei problemi

Protezione zero-day – abbiamo un nuovo data center per l’analisi machine learning in cloud dei file a Sydney in Australia.

Aggiunto il supporto del driver QMI per Cellular WAN

Diversi importanti miglioramenti in fatto di sicurezza, prestazioni e affidabilità

Risolve oltre 85 problemi segnalati sul campo

Consulta le note di rilascio v18.5 MR4 per tutti i dettagli.

Naturalmente, questi nuovi miglioramenti saranno inclusi anche nella v19 MR1 quando sarà disponibile.

Come ottenere questo rilascio

Il rilascio della v18.5 MR4 segue il nostro normale processo di rilascio del firmware, quindi puoi scaricarla ora da MySophos o attendere che appaia nella tua console nelle prossime settimane.

Sophos Firewall OS v18.5 MR4 è un aggiornamento completamente supportato da v17.5 MR14 e successive, v18 MR3 e successive e tutte le versioni precedenti della v18.5. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla scheda “Informazioni sull’aggiornamento” nelle note di rilascio.

L’importanza dell’aggiornamento

È di fondamentale importanza per la sicurezza della rete mantenere aggiornati tutti i dispositivi firewall, su v18.5 MR4 o v19, poiché ogni versione di SFOS include importanti correzioni di sicurezza. Sappiamo che molti clienti hanno dispositivi che eseguono versioni firmware obsolete, a fine vita e non supportate che mettono a rischio le loro reti: assicurati di controllare tutti i tuoi dispositivi Sophos Firewall e aggiornali o disattivali e disconnettili.

Se si dispone di dispositivi XG 85(w) o XG 105(w), è necessario aggiornarli alla serie XGS al più presto poiché sono fuori uso e non saranno più supportati a partire dal 17 agosto 2022.