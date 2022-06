Sophos è stata nominata società di sicurezza informatica dell’anno dalla rivista Cyber Defense

Siamo orgogliosi di essere stati nominati “Cybersecurity Company of the Year” da Cyber Defense Magazine.

“I criminali informatici cambiano costantemente le loro tattiche, tecniche e procedure per eludere il rilevamento. Nel 2021 le prove forensi raccolte da Sophos hanno mostrato un aumento del 36% del tempo di permanenza degli aggressori nelle reti delle vittime. Il fatto che gli aggressori rimangano negli ambienti delle vittime per più settimane, e molto più a lungo nelle organizzazioni più piccole, dovrebbe fungere da campanello d’allarme per le aziende di tutto il mondo”, ha affermato Raja Patel, Senior Vicepresident, Product Management di Sophos. “Sophos aiuta le organizzazioni a individuare gli intrusi e neutralizzare le minacce lungo tutta la catena di attacco prima che causino danni e siamo onorati di accettare questo premio”.

Il portafoglio completo e integrato di soluzioni e servizi gestiti di Sophos protegge da ransomware e altre minacce informatiche avanzate. Le offerte pilastro, tra cui Sophos Intercept X, Sophos XDR, Sophos Firewall, Sophos ZTNA e Sophos Cloud Security, sono facilmente gestibili nella piattaforma nativa del cloud Sophos Central. I clienti possono anche scegliere di farle gestire da Sophos MTR, un servizio di ricerca, rilevamento, indagine e risposta alle minacce che fornisce un team di sicurezza dedicato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per identificare e neutralizzare rapidamente attacchi complessi e sofisticati.

Le nostre soluzioni fanno parte del Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem, in cui condividono informazioni sulle minacce in tempo reale per un rilevamento, protezione e risposta più rapidi, contestuali e sincronizzati. Lavorando insieme, le soluzioni possono identificare meglio e rispondere rapidamente alle minacce attive.

“Sophos incarna tre caratteristiche principali di cui i giudici sono alla ricerca: la comprensione delle minacce di domani, oggi; la fornitura di soluzioni convenienti; e un modo di innovare in modi inaspettati che possono aiutare a mitigare il rischio informatico e ad anticipare la prossima violazione”, ha affermato Gary Miliefsky, editore di Cyber Defense Magazine.

Cyber Defense Magazine ha annunciato i vincitori alla RSA Conference 2022. Un elenco completo dei vincitori è disponibile online all’indirizzo http://www.cyberdefenseawards.com/.