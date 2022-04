Funzioni di ricerca in Sophos Firewall OS v19

Tra le numerose ed innovative funzionalità presenti in Sophos Firewall OS v19 oggi prendiamo in esame un’altra popolare caratteristica proveniente dalla nostra piattaforma SG UTM: la ricerca, all’interno del firewall, di funzionalità e oggetti.

Ricerca di funzionalità e navigazione

La struttura di navigazione in Sophos Firewall è concepita in modo che tu non sia mai a più di due o tre clic da ciò che stai cercando, e, se non hai familiarità con dove si trovano le cose, fare una ricerca può essere un prezioso risparmio di tempo. Questo è esattamente ciò che il team ha implementato in SFOS v19.

Nella parte superiore del menu di navigazione sul lato sinistro dello schermo, vedrai una nuova casella di ricerca a testolibero che fornisce automaticamente risultati di ricerca corrispondenti a qualsiasi cosa immetti.

Ad esempio, se digiti “tls” nella casella di ricerca, il risultato principale ti porterà alla schermata delle regole TLS. Ciò rende facile sia per i veterani che per i nuovi utenti trovare ciò che stanno cercando in modo rapido e semplice.

Ricerca di oggetti di rete

Un’altra caratteristica molto richiesta in SFOS v19 è la possibilità di cercare a testo libero oggetti di rete in base a nome, descrizione o valore durante la creazione di policy o regole di corrispondenza del traffico.

La selezione degli oggetti è stata rivista con una casella di ricerca a testo libero, un menu a cascata per la scelta delle categorie che restringe i risultati della ricerca.

Nell’esempio qui sopra, la nostra ricerca di “mac” restituisce diversi elementi contenenti “mac” nel nome, inclusi un server, un laptop e un paio di Paesi. Possiamo utilizzare la nuova casella a cascata per restringere ulteriormente i nostri risultati di ricerca…

Ora vediamo solo ciò che corrisponde ai nostri criteri di ricerca che sono gli oggetti IP…

Possiamo anche fare una ricerca per valore, se lo conosciamo ma non ricordiamo come si chiama l’oggetto. Qui sappiamo che vogliamo 10.0.1.10 e che si chiama “Mac Server”…

Queste funzionalità di ricerca potenti ed estremamente utili ti consentono di trovare esattamente ciò che stai cercando rapidamente evitando di creare duplicati non necessari qualora non riuscissi a ricordare quale fosse l’etichetta o il valore dell’oggetto precedentemente definito.

Guarda questo breve video dimostrativo per avere una panoramica delle nuove funzionalità di ricerca in SFOS v19:

Le nuove funzionalità di ricerca in SFOS v19 velocizzano notevolmente le tue interazioni con il firewall, rendendoti più efficiente che mai.

Sophos Firewall OS v19

Se sei interessato a saperne di più sulle altre eccezionali nuove funzionalità di Sophos Firewall OS v19, consulta gli articoli precedenti di questa serie o scarica il PDF “What’s New”.

Sophos Firewall v19 sarà un aggiornamento gratuito per tutti i clienti con licenza. È ora in early access e dovrebbe essere lanciato entro la fine del mese; quindi, resta sintonizzato per non perderti l’annuncio del lancio nei prossimi giorni.