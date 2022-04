Intercept X e Sophos Home ottengono il massimo della valutazione in tre test di SE Labs sulla protezione degli endpoint

Siamo lieti di annunciare che Intercept X ha ottenuto un punteggio di accuratezza totale del 100% per aziende e PMI, mentre Sophos Home ha ottenuto un punteggio di accuratezza totale del 100% per la protezione dei consumatori nei test di sicurezza degli endpoint di gennaio-marzo 2022 di SE Labs.

Il 100% per la protezione aziendale

Intercept X ha consolidato la sua nomina a Best Enterprise Endpoint Protection 2021 di SE Labs con un punteggio netto, ottenendo un punteggio del 100% per l’accuratezza della protezione, la legittimità e la precisione totale con zero falsi positivi. Visualizza i risultati completi qui.

Il 100% per la protezione delle PMI

Con un punteggio del 100% per l’accuratezza per l’accuratezza della protezione, la legittimità e la precisione totale con zero falsi positivi, Intercept X è la scelta perfetta per proteggere le piccole imprese. Visualizza i risultati completi qui.

Il 100% per la protezione domestica

Gli utenti domestici sono esposti allo stesso malware e agli stessi attacchi delle grandi imprese. Sophos Home utilizza la stessa potente tecnologia che protegge queste organizzazioni. Ha ottenuto un punteggio del 100% per l’accuratezza della protezione, la legittimità e l’accuratezza totale con zero falsi positivi. Visualizza i risultati completi qui.

Prova subito Intercept X

Intercept X riduce la superficie di attacco e impedisce l’esecuzione degli attacchi. Combina anti-exploit, anti-ransomware, intelligenza artificiale per il deep learning e tecnologia di controllo per fermare gli attacchi prima che abbiano un impatto sui tuoi sistemi. Integra potenti funzionalità di rilevamento e risposta estesa (XDR) con ricerca e indagini automatizzati, in modo da ridurre al minimo il tempo necessario per individuare e rispondere alle minacce. Scopri di più e inizia la tua prova gratuita.

Cerchi protezione per i tuoi dispositivi domestici? Inizia una prova gratuita di Sophos Home.