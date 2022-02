Perché Sophos ZTNA è meglio

Sophos ZTNA offre una serie di vantaggi rispetto alla VPN per l’accesso remoto, consentendo ai lavoratori fuori sede di accedere alle applicazioni di cui hanno bisogno con un livello di sicurezza molto più elevato, il tutto semplificando notevolmente la gestione e fornendo un’esperienza più fluida all’utente finale.

Una sicurezza maggiore

Sophos ZTNA offre maggior sicurezza per quattro motivi:

Sophos ZTNA elimina la necessità del vecchio e vulnerabile software client VPN sui laptop degli utenti finali, che è diventato sempre più il bersaglio degli aggressori ransomware Sophos ZTNA integra il device health nelle policy di connessione, facendo sì che ai dispositivi non conformi o compromessi vengano negate le connessioni alle applicazioni e ai dati aziendali Sophos ZTNA connette gli utenti solo ad applicazioni specifiche, non all’intera rete, eliminando i movimenti laterali Sophos ZTNA è l’unico ad integrarsi con Sophos Intercept X per fornire una soluzione single-agent che combina il miglior endpoint di nuova generazione al mondo con ZTNA, proteggendo meglio non solo i dispositivi degli utenti, ma anche le loro identità e le applicazioni e le reti a cui si connettono

Una gestione più semplice

Sebbene la VPN per l’accesso remoto sia diventata un lavoro a tempo pieno per molti, Sophos ZTNA semplifica la gestione quotidiana:

È facile da implementare. Se le tue app sono tutte basate su browser, puoi utilizzare l’opzione senza client. Se hai bisogno dell’accesso remoto al sistema, il nostro single-agent integrato con Intercept X è semplicissimo da implementare. E anche i gateway sono facilmente configurabili: tutto da Sophos Central. È rapido e indolore configurare il tuo provider di identità nel cloud, in particolare se usi Active Directory, poiché puoi eseguire la sincronizzazione facilmente con Azure AD. È quindi facile gestire gli utenti man mano che vanno e vengono dall’organizzazione. È molto semplice aggiungere nuove applicazioni e renderle accessibili tramite policy solo agli utenti che necessitano dell’accesso. Sono disponibili report estremamente ricchi e preziosi che forniscono informazioni dettagliate sulla larghezza di banda e sull’utilizzo delle risorse, consentendo di monitorare l’utilizzo e pianificare la capacità per le applicazioni di rete.

Più facile da usare

Sophos ZTNA è molto più affidabile, lineare e trasparente della VPN di vecchia scuola. Non rallenta gli utenti, non interrompe le connessioni nel momento più inopportuno o fa venire mal di testa quando si tenta di connettersi, da qualsiasi luogo.

Video dimostrativo di Sophos ZTNA

Guarda Sophos ZTNA in azione in questo video dimostrativo completo, che mostra come configurare un sistema utilizzando l’accesso clientless con un paio di utenti, applicazioni e policy diversi. Supportare i lavoratori remoti non dovrebbe essere difficile e con Sophos ZTNA non lo è affatto.

I sei principali vantaggi di ZTNA rispetto alla classica VPN per l’accesso remoto

Vuoi saperne di più sui vantaggi di ZTNA rispetto alla VPN? Dai un’occhiata a questo white paper, che li spiega in dettaglio.