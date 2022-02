Le parti più potenti di Sophos Central? Quelle che nessuno vede!

Sophos Central, la nostra piattaforma di sicurezza basata su cloud, ha una funzionalità di cui nessuno parla, ma che tutti amano.

In qualità di amministratore, crei la tua identità una volta e il gioco è fatto. Come per magia, su tutti i tuoi prodotti Sophos, sei a posto. Non è necessario impostare e ricordare dettagli utente separati per la protezione dell’endpoint, la sicurezza della posta elettronica e il firewall; funziona e basta.

Dubito che qualcuno abbia mai acquistato un prodotto Sophos per questo motivo. Ma è lì e fa risparmiare a ogni utente un bel po’ di tempo e fatica fin dall’inizio.

Nessuno si chiede come lo realizziamo.

E va bene; nel team di Sophos Central, abbiamo capito da tempo che meglio facciamo il nostro lavoro, meno si nota. Il che è un ottimo esempio della potenza e del valore di una piattaforma.

Migliorare la tua sicurezza e sbloccare l’innovazione

Innanzitutto, c’è la parte ovvia. Avere tutte le tue soluzioni di sicurezza informatica che lavorano insieme, ed essere in grado di vederle e controllarle tutte attraverso un unico pannello, ti fa risparmiare un sacco di tempo. Molti dei nostri clienti affermano che riduce il carico di lavoro del 50% o più.

Puoi applicare policy globali, individuare i problemi più facilmente e, in generale, mantenere la tua organizzazione molto più sicura. E per quanto importante sia, c’è qualcosa di ancora più fondamentale che sta accadendo sotto la superficie.

Il motivo per cui il nostro processo di configurazione dell’utente funziona così bene è che abbiamo un intero team di ingegneri di Sophos Central concentrato esclusivamente sulla piattaforma. Forniamo i vari mattoncini (come l’identità dell’utente) ai nostri team di prodotto che possono raccoglierli e utilizzarli.

Questo significa che il tuo login funziona su tutto il nostro portfolio. Ed è una cosa in meno da sviluppare per ogni team di prodotto. I nostri esperti, invece, possono concentrarsi sull’innalzamento del livello di sicurezza e innovazione, il motivo di base per cui è probabile che tu abbia scelto i prodotti Sophos.

Se consideri le tue soluzioni di sicurezza informatica come stanze della tua casa (la cucina, il soggiorno, la camera da letto) è facile vedere Sophos Central come un termostato che ti consente di controllare la temperatura in tutte le stanze contemporaneamente. In effetti, sono anche l’impianto idraulico, il cablaggio e le fondamenta. Sono tutte le componenti che costituiscono una casa.

Un luogo di incontro appositamente creato per i tuoi dati sulla sicurezza informatica

E non è tutto. Fornendo un’unica piattaforma per sostenere tutto lo sviluppo del nostro prodotto, creiamo un punto comune in cui tutti possono scambiare dati e interagire.

È qui che accade davvero la magia. Attiva o disattiva un pulsante e le tue soluzioni iniziano a parlare tra loro. Ora un avviso sulla protezione dell’endpoint può attivare una risposta nel firewall, ad esempio per isolare un dispositivo prima che il ransomware possa diffondersi. Condividono i dati, quindi ciò che una soluzione impara può avvantaggiare tutte le altre.

Ancora una volta, questo richiede molto lavoro dietro le quinte. Innanzitutto, i dati da gestire sono molti e aumentano esponenzialmente ad ogni soluzione che aggiungi. Se utilizzi Sophos XDR, è probabile che elaboriamo giornalmente 6-20 MB per ciascun endpoint e altri 20-80 MB per ciascun server; in un’organizzazione di grandi dimensioni, si può facilmente aggiungere fino a gigabyte al giorno.

Aggiungi i tuoi log di Sophos Firewall alla soluzione XDR e arriverai a decine di gigabyte al giorno. Forse la tua Sophos Email seguirà a ruota e potenzialmente collegherai i dati di Office 365. Molto rapidamente, ti troverai in mezzo a grandi volumi di dati, ogni giorno, con Sophos Central che collegherà tutto, darà a tutto un senso e ti consentirà in modo proattivo di sapere se c’è qualcosa fuori dall’ordinario.

Ed ecco la parte di cui siamo davvero orgogliosi: Sophos Central gestisce tutti quei dati in modo incredibilmente veloce. Puoi chiedere tutti gli endpoint che mostrano un hash particolare e Sophos Central te lo farà avere in pochi secondi.

L’ingrediente segreto nel nostro stack tecnologico

Sophos Central può farlo grazie al modo intelligente con cui abbiamo costruito la nostra piattaforma dati. Avere l’opportunità di creare qualcosa di così ambizioso e lavorare con un team così straordinario è l’unico motivo per cui sono entrato a far parte di Sophos. Sono così felice di averlo fatto.

Non c’è niente di insolito nello stack stesso. La piattaforma è costruita interamente in AWS, con tecnologie popolari come Kafka e Presto, insieme ad altri servizi collaudati.

L’ingrediente segreto è il modo in cui mettiamo insieme quei pezzi.

In particolare, quando pianifichiamo come acquisire, analizzare e archiviare i loro dati teniamo a mente gli obiettivi dei nostri clienti. Ad esempio, sappiamo quali report vengono eseguiti più spesso dagli amministratori, quindi abbiamo configurato l’architettura per trovare queste risposte più velocemente. In effetti, significa che possiamo andare oltre la ricerca rapida delle tue risposte; possiamo fartele trovare lì che ti aspettano quando accedi.

Fin dall’inizio del processo di progettazione, dedichiamo molto tempo a semplificare le cose che faranno la differenza nel tuo lavoro quotidiano. Ironia della sorte, se facciamo bene il nostro lavoro, significa che sono le parti che si notano di meno.

Quindi, la prossima volta che attiverai un pulsante per sincronizzare una nuova soluzione in Sophos Central e sorriderai per come funziona all’istante, dedica un pensiero a tutti noi dietro le quinte. Abbiamo lavorato duramente per renderlo così facile.

E se non stai ancora utilizzando Sophos Central, forse è il momento di fare un giro di prova. Provalo tu stesso, gratuitamente, per 30 giorni per vedere come funziona dal vivo.