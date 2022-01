Sophos ZTNA è ora disponibile!

Iniziamo il nuovo anno con un grande annuncio: un nuovo prodotto Sophos! Abbiamo infatti lanciato ufficialmente Sophos ZTNA, una soluzione estremamente innovativa per la connessione sicura degli utenti remoti alle applicazioni.

Il prodotto giusto al momento giusto

Se sei una delle tante organizzazioni che gestiscono lavoratori remoti e sei preoccupato da ransomware e altre minacce, questo prodotto arriva al momento giusto. Sophos ZTNA infatti risolve una delle principali lamentele dei primi utilizzatori: gli agenti multipli.

Un agente, una console, un fornitore

Sophos ZTNA è unico in quanto offre una soluzione single agent sia per lo Zero Trust Network Access che per la protezione degli endpoint di nuova generazione con Intercept X.

Sebbene Sophos ZTNA funzioni con qualsiasi soluzione endpoint, dà il meglio di sé insieme a Sophos Intercept X, fornendo un unico agente, gestito da un’unica console, il tutto da un unico fornitore.

Esso sfrutta inoltre il Synchronized Security Heartbeat per l’integrità del dispositivo al fine di consentire l’accesso condizionato e bloccare le minacce. Insieme, Sophos ZTNA e Intercept X, offrono la migliore protezione end-to-end per i lavoratori remoti e le applicazioni e le reti a cui devono connettersi.

Ora è possibile richiedere Sophos ZTNA e consentire alla propria forza lavoro remota di connettersi in modo sicuro alle applicazioni in modo elegante, snello e trasparente.

Come iniziare

Parla con il tuo partner Sophos di riferimento o contattaci per richiedere una richiamata

Inizia una prova gratuita di 30 giorni in Sophos Central

Scopri di più

Per saperne di più su Sophos ZTNA e su come può esserti utile, visita Sophos.com/ZTNA e consulta queste risorse:

Formazione e assistenza sui prodotti

Consulta la documentazione online, disponibile anche nella sezione Guida (in alto a destra della schermata della console) all’interno di Sophos Central

Approfitta degli ottimi corsi di formazione sui prodotti disponibili

Visita i forum della community per contenuti aggiuntivi (come problemi noti) e per interagire con altri partecipanti all’EAP e con il team di Sophos

Uno speciale “Grazie!” a quelli di voi che hanno partecipato di recente all’Early Access Program di Sophos ZTNA che continuerà fino alla fine di gennaio.