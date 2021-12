La serie di switch Sophos è ora disponibile

Il rilascio di questo prodotto era molto atteso e non poteva arrivare in un momento migliore.

Se stai già pensando di sostituire un firewall, è molto probabile che siano in discussione anche altre parti dell’infrastruttura di rete. Se stai sostituendo il tuo Wi-Fi, non appena avrai più di un paio di access point, ti servirà qualcosa per alimentarli o dovrai iniziare la ricerca delle prese di corrente disponibili. Forse potresti aver bisogno di separare i dispositivi IoT da altri device aziendali sulla rete in uno dei tuoi tanti uffici remoti. La risposta è quasi sempre uno switch. E se tutto proviene da un unico fornitore, puoi generalmente migliorare la visibilità della tua rete, ridurre i costi di gestione e potenzialmente anche ottimizzare il prezzo.

Mentre gli switch potrebbero non essere i primi prodotti a cui pensi quando ragioni sulla sicurezza informatica, gli switch del livello di accesso sono generalmente i custodi dell’accesso dei dispositivi al resto della rete e, come se ciò non bastasse, sono i maestri della segmentazione. Di certo tutti abbiamo imparato nel nostro libro sulle migliori pratiche di networking 101, che la segmentazione della rete è fondamentale quando si tratta di ridurre al minimo la sua esposizione in caso di violazione, poiché impedisce il movimento laterale. Naturalmente, anche molte altre soluzioni fanno la loro parte in quello scenario, ma non bisogna mai sottovalutare il ruolo che può svolgere uno switch.

E così, a grande richiesta, stiamo introducendo gli switch.

La serie di switch Sophos

Inizialmente rilasceremo otto modelli, con altri due previsti verso la metà del 2022. Ecco una panoramica delle specifiche chiave.

Tutti gli switch possono essere gestiti in Sophos Central insieme agli altri prodotti Sophos, tuttavia, il set completo di funzionalità e la configurazione saranno disponibili solo tramite la web user inteface locale dalla prima versione. La gestione è supportata anche tramite Command Line Interface (CLI) o Simple Networking Management Protocol (SNMP).

Sophos Central sarà la chiave per alcune funzionalità uniche in futuro e sì, alla fine prevediamo di offrire anche la sicurezza sincronizzata, tuttavia al momento non riusciamo a prevedere una data finale per l’introduzione di tale funzionalità.

Se sei una delle tante aziende alle prese con sempre più dispositivi da connettere e alimentare e stai cercando un modo per riprendere il controllo della tua rete, Sophos Switch potrebbe essere la soluzione perfetta. I nostri switch sono ideali per piccole e medie imprese, filiali, vendita al dettaglio e servizi, ma anche uffici remoti e domestici trarranno vantaggio da una configurazione più orientata al business, ora che molti di essi sono passati dall’essere temporanei a permanenti.

Sebbene il lancio di un prodotto hardware nel clima attuale richieda un po’ di coordinamento, le prime quantità limitate sono già disponibili mentre i volumi aumenteranno da gennaio 2022 in poi. Abbiamo in programma di fare l’annuncio ufficiale di questi prodotti al mercato l’11 gennaio.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito Web all’indirizzo sophos.com/switch