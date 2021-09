Security SOS Week 2021: sono aperte le iscrizioni!!

Sono aperte le iscrizioni alla Security SOS Week di quest’anno, che si terrà dal 13 al 16 settembre 2021.

Tieniti aggiornato su malware, assicurazioni informatiche, attacchi alla supply chain e sulle strategie di difesa della sicurezza informatica aziendale in una serie di interviste podcast giornaliere di 40 minuti con Paul Ducklin, Senior Technologist di SOPHOS. La sessione si svolge tutti i giorni dalle 11:00 alle 12:00.

Programma dei podcast della Security SOS Week

Data Relatori ospiti Argomento

Lunedì 13/9 ore 11.00 Fraser Howard Malware: La Storia Senza Fine

Martedì 14/9 ore 11:00 Chet Wisniewski Come Proteggersi Dagli Attacchi Alla Supply Chain

Mercoledì 15/9 ore 11 Dr Jason R.C. Nurse Le Assicurazioni Informatiche Aiutano O Ostacolano Il Crimine Online?

Giovedì 16/9 ore 11:00 Michelle Farenci Team Rosso e Blu – Un’Accoppiata Vincente?

Registrati una sola volta per partecipare alla serie completa. Non ce la fai? Non preoccuparti. Tutti coloro che si registrano riceveranno un link alle registrazioni della sessione dopo l’evento!

Incontra i nostri relatori

A grande richiesta, cinque massimi esperti di sicurezza hanno accettato di avvicinarsi nuovamente ai nostri microfoni per condividere la loro esperienza.

Paul Ducklin, Senior Technologist, Sophos

Il nostro host per la Security SOS Week 2021! Di recente l’attenzione di Paul si è concentrata sulla scrittura per il pluripremiato sito Web di Sophos, Naked Security, all’interno del quale si è costruito una reputazione globale come punto di riferimento per la spiegazione di problemi tecnici in un linguaggio semplice.

Il dottor Jason R.C. Nurse, Professore Associato (SL) in Cybersecurity, Università del Kent

La ricerca e l’esperienza di Jason si concentrano sull’investigazione di approcci interdisciplinari per migliorare e mantenere la sicurezza informatica. Nella sua sessione, Jason discuterà dell’impatto dell’assicurazione informatica sulla sicurezza.

Fraser Howard, Direttore della ricerca sulle minacce, Sophos

La recente l’attenzione di Fraser presso Sophos si è concentrata sullo sviluppo delle nostre capacità di protezione comportamentale che implicano l’analisi degli attacchi e l’elaborazione di strategie di rilevamento. Nella sua sessione, Fraser discuterà le ultime tendenze nel malware.