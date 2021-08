Sospechoso de ser “Face of Anonymous” deportado de México para enfrentarse a cargos en EEUU

Los medios de comunicación en el área de San Francisco, informan del arresto de un famoso ex residente que supuestamente se saltó la fianza por cargos de ciberdelicuencia hace casi una década.

Christopher Doyon, ahora de 56 años, apareció en un documental de la televisión canadiense de 2020 titulado “The Face of Anonymous”, descrito por IMDb como:

[Un] retrato oportuno del activismo del siglo XXI [que] sigue al Comandante X, una figura icónica y divisiva en la red “hacktivista” que pasa sus días esquivando a las autoridades de Norteamérica mientras navega por la web y sobrevive en las calles.

Doyon también publicó su propio libro, Behind the Mask, escrito presuntamente alejado de las autoridades estadounidenses después de cruzar la frontera con Toronto en Canadá.

El grupo de hackers que no lo es

Anonymous se describe quizás mejor como “un grupo de hackers que no lo es”, un apodo que podría, y fue, reclamado por casi cualquier hacker con una causa que defender.

Los seguidores del grupo adoptaron el uso de máscaras de Guido Fawkes (Guido Fawkes, también conocido como Guy Fawkes, un conspirador en el llamado “Complot de la pólvora” para hacer explotar el palacio de Westminster en 1605), tomadas de la novela gráfica post-apocalíptica de los años 80 V de Vendetta de Alan Moore y David Lloyd.

Las actividades hacktivismo de alto perfil atribuidas a Anonymous a lo largo de los años, o reivindicadas en su ámbito, incluyen protestas contra la cienciología a finales de la década de 2000, un ataque a PayPal en 2010 después de que la empresa de pagos suspendiera las donaciones a Julian Assange y Wikileaks y la eliminación de webs del gobierno durante la llamada “Primavera Árabe” de 2011.

De hecho, Anonymous, que en términos generales es un grupo al que cualquiera puede unirse si simplemente dice ser parte de él, nunca desapareció por completo después de su apogeo a principios de la década de 2010.

Los recientes ataques a Internet reclamados por Anons aparentemente incluyen: la eliminación de la web del Departamento de Policía de Atlanta después del tiroteo de la policía estadounidense contra Raynard Brooks a principios de 2020, el ataque a la web de la ONU en 2020 para agregar una página para Taiwán que no tiene un asiento en la ONU y una “advertencia” de mayo de 2020 al Departamento de Policía de Minneapolis después del asesinato de George Floyd.

Vendetta para los sin hogar

Christopher Doyon, quien no mantuvo su cara en el anonimato para el documental “The Face of Anonymous”, aparentemente compareció ante un tribunal en California a principios de 2012, acusado de orquestar un ataque de denegación de servicio en 2011 contra el municipio de Santa Cruz, una ciudad costera en el norte de California, no lejos del área de la bahía de San Francisco.

Se dice que Doyon, quien se hace llamar Comandante X, actuó en nombre de una persona misteriosa conocida como Comandante Adama que “quería vengarse de un amigo sin hogar que vivía en Santa Cruz, que fue encontrado muerto debajo de un puente”. (Aparentemente, Santa Cruz tiene leyes estrictas contra las personas sin hogar que penalizan el dormir en la calle y evitan que las personas sin hogar formen comunidades).

Después de vivir en Toronto durante algunos años, aparentemente Doyon se mudó a México, que es donde su cuenta de Twitter todavía dice que se encuentra.

Sin embargo, Doyon ahora está de vuelta en EEUU, detenido en la Ciudad de México a finales de la semana pasada y extraditado a los EEUU el 12 de junio de 2021.

Parece que esos cargos por denegación de servicio lo han pillado por fin.