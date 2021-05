Sophos è leader nel Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms 2021

Siamo entusiasti di annunciare che per il 12 ° rapporto consecutivo Sophos è stata nominata “Leader” nel Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms (EPP).

Siamo sicuri che il nostro posizionamento sia dovuto alla combinazione di protezione avanzata e ampie capacità di endpoint detection and response (EDR) presenti in Intercept X.

Oltre a una comprovata esperienza nell’arresto degli attacchi ransomware e delle minacce più avanzate, i recenti miglioramenti alle funzionalità EDR in Intercept X significano che le organizzazioni possono utilizzare potenti query SQL per rispondere a operazioni IT strategiche e richieste di caccia alle minacce. Le query pre-scritte con personalizzazione completa e la possibilità di creare query da zero sono incluse per supportare tutti i casi d’utilizzo.

Continuiamo a investire nelle nostre capacità di protezione e EDR, infatti abbiamo rilasciato parecchie versioni nell’ultimo anno. Inoltre abbiamo recentemente annunciato Sophos XDR, che estende la visibilità EDR oltre gli endpoint e i server.

