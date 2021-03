Protezione dell’organizzazione “Dovunque”

Come consentire alle persone di lavorare in sicurezza ovunque si trovino, su qualsiasi dispositivo, mentre accedono a qualsiasi risorsa.

È facile individuare quando la crisi sanitaria globale ha cambiato per sempre il panorama della sicurezza. All’improvviso, esattamente nello stesso momento, la forza lavoro di intere organizzazioni si è allontanata. E così hanno fatto i team tecnologici che li supportano.

È chiaro che la maggior parte delle aziende non tornerà più a lavorare in ufficio come faceva prima. E proprio come gli utenti sono sempre più dispersi, lo sono anche le risorse che utilizzano: sui server in ufficio; in applicazioni basate su cloud come Office 365 o Salesforce; in ambienti cloud privati o pubblici su Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure.

I team IT hanno il compito di proteggere quella che chiameremo “l’organizzazione Dovunque”: dove le persone possono lavorare in sicurezza da qualsiasi luogo, utilizzando qualsiasi dispositivo e accedendo alle risorse ovunque si trovino.

3 passaggi per proteggere l’organizzazione “Dovunque”

Non chiuderesti mai la porta di casa lasciando aperta quella sul retro pensando che sia sicura. Lo stesso vale per la sicurezza informatica. Devi proteggere tutte le postazioni, i dispositivi e le risorse.

Connettività sicura

Sia che i dipendenti accedano da casa, dall’ufficio, che stiano visitando un cliente o utilizzando il Wi-Fi di un hotel in tutto il mondo, devono essere in grado di connettersi in modo sicuro.

La VPN è un approccio collaudato e affidabile che da anni consente agli utenti di connettersi da remoto. È stato un’ancora di salvezza all’inizio della pandemia, consentendo alle aziende di organizzarsi rapidamente per garantire il lavoro remoto in pochi giorni.

Molte organizzazioni stanno iniziando a desiderare più di quanto la VPN sia mai stata progettata per offrire. Lo Zero Trust Network Access (ZTNA) è un’ottima alternativa alla VPN per l’accesso remoto. Consente agli utenti di connettersi facilmente alle risorse aziendali da qualsiasi posizione, migliorando allo stesso tempo la sicurezza verificando costantemente l’utente e convalidando l’integrità e la conformità del dispositivo.

Proteggi tutti i dispositivi

Per l’organizzazione “Dovunque” dei nostri giorni, la protezione deve funzionare su qualsiasi dispositivo o piattaforma di cui i suoi dipendenti potrebbero aver bisogno per utilizzare desktop, laptop, dispositivi mobili, Windows, macOS, Linux, Android, Chromebook e iOS.

Le minacce informatiche più devastanti coinvolgono attacchi guidati dall’uomo, spesso sfruttando strumenti e processi legittimi come PowerShell. L’hacking pratico e in tempo reale consente agli aggressori di aggirare i prodotti e i protocolli di sicurezza modificando le loro tattiche, tecniche e procedure (TTP).

Fermare questi attacchi guidati dall’uomo richiede anche una caccia alle minacce condotta dall’uomo. Cerca una soluzione EDR (Endpoint Detection and Response) che ti offra gli strumenti necessari per eseguire la ricerca delle minacce dalla stessa console utilizzata per gestire la protezione degli endpoint oppure coinvolgi gli esperti tramite un servizio Managed Detection and Response.

Proteggi tutte le risorse

Quando si tratta di mettere in sicurezza l’organizzazione “Dovunque”, è essenziale proteggere i dati e i carichi di lavoro che le persone devono utilizzare, rendendo allo stesso tempo sicure anche le reti su cui si trovano.

Puoi eseguire server in locale, utilizzare applicazioni basate su cloud o ospitare risorse in ambienti cloud privati e pubblici su AWS, Azure o GCP. Molto probabilmente, stai facendo tutto quanto appena descritto. Qualunque sia la tua situazione, hai bisogno di:

Una protezione dei server di nuova generazione per gli ambienti con carico di lavoro cloud, locale o ibrido. Una potente protezione del gateway con un firewall che renda sicuri gli ambienti basati su cloud e locali.

È ora di fare la limonata

Un vecchio adagio dice: “Quando la vita ti dà i limoni, prepara la limonata”. E questo è più o meno quello che sta facendo l’impresa aziendale adottando la soluzione dell’azienda “Dovunque”.

Si sta dimostrando che il lavoro a distanza è vantaggioso per le aziende e per il personale in termini di maggiore produttività e riduzione dei costi operativi.

Sophos può aiutarti con tutti e tre i pilastri del lavoro remoto sicuro: connettività sicura, dispositivi e risorse protetti.

Inoltre rendiamo la vita più facile anche ai team IT impegnati (e spesso remoti): tutta la protezione Sophos può essere gestita attraverso la nostra piattaforma Sophos Central. Infatti, i clienti che utilizzano un sistema di sicurezza Sophos segnalano costantemente una riduzione del 50% del carico di lavoro IT.

Per saperne di più su come Sophos può aiutarti con il lavoro remoto sicuro, leggi il nostro documento “Securing the Anywhere Organization”.