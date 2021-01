Sophos XG Firewall Academy 2021 al via!

Siamo lieti di annunciare che partono oggi i corsi della XG Firewall Academy 2021!

I partecipanti a questa serie di webinar esclusivi impareranno come Sophos XG Firewall può fornire una protezione all-in-one, proteggendo i clienti dalle minacce e garantendo la sicurezza della rete ai dipendenti ovunque essi siano. Attraverso case study e best practice, esplorerai le ultime innovazioni di questo prodotto all’avanguardia e scoprirai suggerimenti e trucchi su come sfruttare efficacemente le funzionalità di XG Firewall v18 sulla tua rete.

Sei alle prime armi su XG?

Ti suggeriamo di partecipare alle sessioni Foundation per una panoramica del prodotto e un’introduzione ai livelli avanzati di visibilità, protezione e prestazioni che esso offre. I formatori tecnici saranno a disposizione per darti consigli mentre lavori per ottenere la certificazione XG Engineer e ottenere il tuo badge Engineer.

Sei già un esperto di XG?

Le nostre ultime sessioni Innovation fanno al caso tuo. Esse tratteranno le nuove entusiasmanti funzionalità di XG v18 e descriveranno in dettaglio come utilizzarle al meglio per ottimizzare la tua rete. Inoltre, accenneremo a cosa c’è in serbo per la v19.

Concepito dando per scontato che i partecipanti abbiano familiarità con XG v17.5, il contenuto di queste sessioni Innovation si basa sui materiali del corso XG v18 Delta. Partecipando, sarai in grado di sostenere la valutazione Delta per aggiornare la tua certificazione.

E soprattutto, se partecipi a quattro o più sessioni dal vivo in questa serie di webinar, riceverai un voucher per il corso E-learning Sophos Certified Administrator – XG Firewall, del valore di $ 750.

Non l’hai ancora fatto? Registrati ora!!!