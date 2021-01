3 modi in cui l’SD-WAN può contribuire a proteggere la trasformazione digitale

Sebbene molte aziende pianifichino in modo proattivo e strategicamente tali cambiamenti, ci saranno sempre momenti in cui vengono colte di sorpresa. L’improvvisa e potente trasformazione digitale (DX) provocata dalla pandemia COVID-19 rimane un esempio calzante.

Nel tentativo di tenere il passo con la nuova normalità, diverse aziende, in particolare quelle nel settore sanitario, dell’istruzione e della vendita al dettaglio, hanno adottato modelli di business digitali di lavoro a distanza, spostando i loro carichi di lavoro su più cloud e adottando applicazioni SaaS per emergere in un modo di più competitivo e incentrato sul cliente.

Di conseguenza, i leader IT e i CXO di diverse aziende sono impegnati a virtualizzare data center, uffici aziendali e siti remoti al fine di adottare e far crescere un modello aziendale distribuito, che è il primo requisito per una strategia DX di successo.

Tuttavia, poiché le organizzazioni implementano questi miglioramenti fondamentali, molti ritengono che l’architettura di rete tradizionale rappresenti una delle principali sfide DX. E con la tradizionale rete edge che scompare rapidamente, lasciando il posto al Wide Area Networking (SD-WAN), anche la sicurezza informatica tradizionale merita un ripensamento.

Sfruttando le soluzioni SD-WAN come parte di un sistema di sicurezza informatica interconnesso, la tua azienda può sfruttare appieno la trasformazione digitale e raggiungere la resilienza informatica per questi tempi che cambiano.

Ecco come la tua azienda può trarre vantaggio da un’implementazione sicura della SD-WAN:

1. Migliora le prestazioni e la visibilità del traffico per ottenere vantaggi oltre al risparmio sui costi

Agli albori dell’SD-WAN, gli argomenti a favore della tecnologia si concentravano principalmente sulla sostituzione delle reti MPLS per ottenere un risparmio sui costi operativi e di connettività.

In effetti, l’SD-WAN sicura offre molto di più di un semplice miglioramento. Aiuta a dare una migliore priorità alle applicazioni aziendali mission-critical e mantiene la qualità della sessione per il traffico per soluzioni ad alta priorità come la posta elettronica di Office 365, CRM, video e l’utilizzo di VoIP/Unified Communication.

Questa è un’area in cui XG Firewall e Sophos Synchronized Security forniscono un incredibile vantaggio grazie alla visibilità delle applicazioni, al routing e alla qualità del servizio per le applicazioni chiave.

Il controllo delle applicazioni sincronizzate fornisce una visibilità del 100% sulle applicazioni in rete, fornendo un vantaggio significativo nell’identificazione delle applicazioni mission-critical su reti distribuite. La Synchronized SD-WAN, una funzionalità di sicurezza sincronizzata, sfrutta la maggiore chiarezza e affidabilità dell’identificazione delle applicazioni che viene fornita con la condivisione delle informazioni di Synchronized Application Control tra gli endpoint gestiti da Sophos e XG Firewall.

2. Passa al multi-cloud

Con l’SD-WAN sicura, un’impresa digitale può adottare una strategia multi-cloud per migliorare la disponibilità delle applicazioni, le prestazioni e l’esperienza dell’utente finale.

Ad esempio, le istituzioni scolastiche possono tenere il passo con le mutevoli tecnologie educative e distribuire ricche risorse di formazione e apprendimento su più cloud. Allo stesso modo, un’organizzazione sanitaria può facilmente abilitare l’uso di nuove tecnologie e applicazioni sanitarie come la telemedicina e le soluzioni diagnostiche basate su cloud.

Sebbene l’SD-WAN per un’implementazione multi-cloud abbia diversi casi d’applicazione, è necessario notare che qualsiasi iniziativa DX richiede l’adozione della giusta sicurezza cloud. Secondo il sondaggio The State of Cloud Security 2020, il 70% delle organizzazioni è vittima di incidenti di sicurezza informatica nel cloud pubblico, che includono ransomware, attacchi malware, dati esposti, account compromessi e tentativi di cryptojacking.

Anche se le soluzioni di rete SD-WAN offrono una certa sicurezza incorporata, un numero crescente di organizzazioni sta cercando di integrare funzionalità di sicurezza SD-WAN avanzate. È qui che Sophos XG firewall offre una connettività di rete potente e flessibile e una soluzione di sicurezza per ogni tipo di rete, compresi cloud pubblici, privati e ibridi per uno scenario SD-WAN geograficamente distribuito.

3. Rendi la tua rete più agile

La motivazione più grande che guida la maggior parte delle iniziative DX in corso è la creazione di reti in grado di scalare rapidamente per soddisfare le mutevoli esigenze di un’organizzazione, motivo per cui il modello hub-and-spoke tradizionale non può più funzionare. Molte aziende non vedono più la necessità di data center monolitici e tubi di connettività più grandi per creare un’unica rete aziendale nodale che abiliti siti remoti e filiali.

Al contrario, le aziende si rivolgono sempre più ad applicazioni cloud native e implementano ambienti multi-cloud come Amazon AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform per rendere le risorse facilmente disponibili a lavoratori remoti, filiali, partner e clienti senza dover effettuare il backhaul del traffico verso un data center centralizzato.

Estraendo software e servizi virtuali dall’infrastruttura fisica sottostante, l’SD-WAN consente maggiore flessibilità e automazione, con una complessità ridotta per apportare le modifiche di rete necessarie. I dispositivi Sophos XG Firewall e SD-RED consentono alle aziende di connettere uffici remoti, dispositivi e risorse cloud in modo semplice e sicuro.

E la soluzione di sicurezza Sophos SD-WAN facilita la connettività zero-touch edge e branch, con tunnel VPN sicuri e cifratura di livello aziendale per connettere in modo sicuro i siti remoti e le sedi delle filiali con una configurazione di rete distribuita.

In conclusione

Un’infrastruttura di rete altamente flessibile ed estensibile è vitale per soddisfare le esigenze degli sforzi DX in corso e per gestire i bisogni di aziende e clienti futuri. Man mano che sempre più organizzazioni si preparano a trarre vantaggio dall’infrastruttura SD-WAN, la protezione della nuova rete, delle applicazioni SaaS e dei carichi di lavoro cloud emergono come priorità di sicurezza. Sophos si impegna ad abilitare la trasformazione digitale guidata da SD-WAN per i propri clienti e continua a investire in funzionalità di sicurezza, coordinamento e connettività SD-WAN.

