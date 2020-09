Nuove funzionalità per Central Firewall Reporting

Siamo lieti di annunciare l’aggiunta di nuove funzionalità di reporting per Sophos Central Firewall Reporting (CFR). Se sei un cliente di CFR Advanced, vedrai nuove opzioni per salvare, pianificare ed esportare i tuoi report preferiti in Sophos Central. Grazie a queste nuove funzionalità potrai così estendere ulteriormente le tue già ampie possibilità di reporting personalizzato nel cloud.

Cosa c’è di nuovo e come si usa

Salva report come modelli : Central Firewall Reporting Advanced consente di salvare modelli di report personalizzati. Innanzitutto, personalizza un report con le colonne, i filtri e il tipo di grafico che desideri. Quindi salvalo nella libreria dei modelli per un rapido accesso ogni volta che è necessario eseguirlo.

: Central Firewall Reporting Advanced consente di salvare modelli di report personalizzati. Innanzitutto, personalizza un report con le colonne, i filtri e il tipo di grafico che desideri. Quindi salvalo nella libreria dei modelli per un rapido accesso ogni volta che è necessario eseguirlo. Pianifica i tuoi report : ottenere i report preferiti e personalizzati è ora ancora più semplice, poiché è possibile programmarli perché siano consegnati nella posta in arrivo o ritirati in Sophos Central a proprio piacimento. Lo scheduler ti consente di impostare una frequenza per i tuoi report, comprese le opzioni giornaliere, settimanali e mensili.

: ottenere i report preferiti e personalizzati è ora ancora più semplice, poiché è possibile programmarli perché siano consegnati nella posta in arrivo o ritirati in Sophos Central a proprio piacimento. Lo scheduler ti consente di impostare una frequenza per i tuoi report, comprese le opzioni giornaliere, settimanali e mensili. Esporta i tuoi report: da oggi i report possono essere esportati nei formati HTML, CSV e (in arrivo il mese prossimo) PDF. Come bonus aggiuntivo, i report esportati forniscono fino a 100.000 record, mentre i report interattivi in Central sono limitati a 10.000 record. Scarica il tuo report preferito per visualizzarlo offline direttamente da Sophos Central o richiedilo nella tua casella di posta.

Hai il controllo completo sulla frequenza di pianificazione, il formato del report e la consegna …

Tratteremo Central Firewall Reporting in modo più dettagliato in un prossimo articolo della nostra serie Making the Most of XG Firewall v18.

Quello di cui hai bisogno

CFR Advanced è una nuova licenza in abbonamento che offre ulteriore archiviazione dei dati di log del firewall per i rapporti storici e ora aggiunge queste nuove funzionalità per il salvataggio, la pianificazione e l’esportazione dei report.

Gli abbonamenti di CFR Advanced sono per firewall, quindi ogni firewall su cui si desidera generare report in Sophos Central richiederà la propria licenza CFR Advanced.

Le licenze CFR Advanced vengono acquistate in quantità di archiviazione da 100 GB. È possibile utilizzare lo strumento di stima dello spazio di archiviazione (su sophos.com/cfrsizing) per determinare rapidamente lo spazio di archiviazione stimato richiesto per le proprie esigenze particolari.

XG Firewall v18 è necessario per sfruttare i vantaggi di Central Firewall Reporting. Invitiamo tutti a eseguire l’upgrade oggi per sfruttare tutti i nuovi straordinari miglioramenti in termini di prestazioni, sicurezza e funzionalità.

Parla oggi con il tuo partner Sophos preferito per aggiungere CFR Advanced al tuo account in modo da poter sfruttare appieno le ricche opzioni di reporting personalizzabili in Sophos Central.

Nuovo in Sophos Central Reporting?

Se non conosci Sophos Central Reporting, puoi provarlo gratuitamente. È sufficiente impostare i firewall per la gestione di Sophos Central e accedervi per provarlo.

È possibile saperne di più su ciò che è incluso nella gestione e nel reporting di Sophos Central sul nostro sito Web o scaricare la brochure in PDF. E se non conosci Sophos XG Firewall, assicurati di controllare come aggiungere la migliore visibilità, protezione e risposta alla tua rete.