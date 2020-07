Intercept X con EDR è una vittoria due a uno per gli utenti di XG Firewall

La gestione della sicurezza IT richiede molto tempo. Per essere precisi parliamo del 26% del tempo di un team IT, secondo il feedback dei 3.100 manager IT che abbiamo intervistato l’anno scorso.

La buona notizia per gli utenti di XG Firewall è che si può raddoppiare l’efficienza del team di sicurezza aumentando al contempo la protezione. Come? Eseguendo Intercept X con EDR come protezione dell’endpoint.

Raddoppia l’efficienza del tuo team IT

Come XG Firewall, Intercept X fa parte del sistema di sicurezza informatica di Sophos ed è possibile gestire entrambe le soluzioni tramite la piattaforma Sophos Central.

Questo elimina la necessità di passare da una console all’altra per vedere cosa sta succedendo. Non è più necessario lottare per tenere traccia dei dati su più piattaforme. Invece hai un’unica console di sicurezza con alert aggregati visibili dalla dashboard.

XG Firewall e Intercept X condividono anche i dati relativi a minacce, integrità e utenti, consentendo di indagare rapidamente su eventuali incidenti che si verificano.

Quando il firewall mostra il nome del dispositivo anziché solo l’indirizzo IP la vita si semplifica notevolmente.

I nostri clienti hanno affermato di aver visto l’amministrazione della sicurezza quotidiana diminuire del 90% da quando hanno iniziato a eseguire XG Firewall e Intercept X insieme, gestiti attraverso Sophos Central.

Rafforza la tua protezione

Intercept X con EDR ti consente di elevare la tua protezione combinando tecnologie leader del mercato con la capacità di identificare le cause alla base degli incidenti relativi alla sicurezza e alle operazioni IT.

Così come il tuo XG Firewall, anche Intercept X è alimentato dal motore di deep learning di Sophos. Ti offre anche la protezione dagli exploit e dal ransomware più completa presente oggi sul mercato.

Inoltre, le nuove funzionalità EDR ti consentono di vedere cosa sta realmente succedendo nel tuo ambiente.

Le query completamente personalizzabili ti danno rapidamente le risposte a domande come:

Perché un dispositivo funziona lentamente?

Le macchine sono in attesa di un riavvio?

Dove è abilitato l’RDP?

Alcuni programmi stanno tentando di connettersi con una porta non standard?

Grazie a queste informazioni è possibile bloccare potenziali incidenti prima che si verifichino e risolvere i problemi sottostanti.

Prova tu stesso

Se gestisci il tuo XG Firewall tramite Sophos Central, puoi avviare, senza impegno, una prova gratuita di Intercept X con EDR in soli tre clic.

Basta scorrere fino al link Prove gratuite nella barra di navigazione principale a sinistra e seguire le istruzioni.

Se non sei ancora un utente di Sophos Central, avvia una versione di prova tramite il nostro sito Web. Sarai attivo e funzionante nel giro di pochi minuti.

Ascolta i nostri clienti

Per ulteriori informazioni sui vantaggi derivanti dall’esecuzione di XG Firewall e Intercept X, leggete il report “Sophos Business Impact”.

Esso condivide le esperienze di cinque clienti in Nord America, Europa e Asia, quantificando l’impatto sul loro team e sulla loro organizzazione.