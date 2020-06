Come eseguire l’aggiornamento a XG Firewall v18

Partenza in grande stile per XG Firewall v18 grazie a migliaia di clienti che hanno effettuato l’upgrade il giorno del lancio per beneficiare da subito della nuova architettura Xstream e degli altri miglioramenti.

Oggi, il team di prodotto è lieto di annunciare una nuova versione di XG Firewall v18, versione di manutenzione 1 (MR1), disponibile per tutti i dispositivi XG Firewall.

Quest’ultima versione include tutti gli hotfix di sicurezza, insieme a oltre cinquanta miglioramenti a livello di prestazioni, affidabilità e stabilità e supporto per i nostri nuovi dispositivi SD-RED.

E’ possibile aggiornare alla v18 MR1 senza interruzioni dalla v17.5 MR6 e versioni successive e da qualsiasi altra versione di rilascio della v18. Comincerete a vedere la nuova versione apparire nella vostra console con una notifica di aggiornamento del firmware, ma non dovete per forza aspettare, potete scaricare la nuova versione in qualsiasi momento dal MySophos Licensing Portal: aggiornate subito!

Cosa c’è di nuovo

Guardate questa breve panoramica di 5 minuti sulle novità di XG Firewall v18:

Ecco i principali nuovi miglioramenti:

Architettura Xstream : un nuovo motore DPI, ispezione TLS 1.3 ad alte prestazioni, intelligence sulle minacce basata sull’intelligenza artificiale con report approfonditi e accelerazione delle applicazioni FastPath.

: un nuovo motore DPI, ispezione TLS 1.3 ad alte prestazioni, intelligence sulle minacce basata sull’intelligenza artificiale con report approfonditi e accelerazione delle applicazioni FastPath. Sophos Central : la possibilità di amministrare per gruppi i firewall e il reporting su cloud semplificano la gestione e forniscono dettagli sull’attività di rete con strumenti flessibili per personalizzare i report e una nuova licenza per estendere l’archiviazione dei dati del firewall nel cloud.

: la possibilità di amministrare per gruppi i firewall e il reporting su cloud semplificano la gestione e forniscono dettagli sull’attività di rete con strumenti flessibili per personalizzare i report e una nuova licenza per estendere l’archiviazione dei dati del firewall nel cloud. SD-WAN sincronizzato : utilizza la potenza della Synchronized Security per instradare in modo affidabile e preciso il traffico di applicazioni e utenti tramite collegamenti WAN preferiti.

: utilizza la potenza della Synchronized Security per instradare in modo affidabile e preciso il traffico di applicazioni e utenti tramite collegamenti WAN preferiti. Alta disponibilità plug-and-play (HA ): semplifica l’attivazione della business continuity e aggiunge sicurezza: è sufficiente collegare due device della serie XG insieme e sarete subito operativi e funzionanti. Sophos Central inoltre ora supporta anche coppie HA.

): semplifica l’attivazione della business continuity e aggiunge sicurezza: è sufficiente collegare due device della serie XG insieme e sarete subito operativi e funzionanti. Sophos Central inoltre ora supporta anche coppie HA. Monitoraggio del flusso in tempo reale : informazioni verificabili a colpo d’occhio su host, applicazioni e utenti che utilizzano la larghezza di banda attiva, una delle funzionalità preferite dai fan dalla nostra piattaforma UTM 9.

: informazioni verificabili a colpo d’occhio su host, applicazioni e utenti che utilizzano la larghezza di banda attiva, una delle funzionalità preferite dai fan dalla nostra piattaforma UTM 9. Notifiche e avvisi estesi : non perderete mai un importante evento di sicurezza della rete, sia esso correlato a una minaccia, a un servizio o a una metrica delle prestazioni importante.

: non perderete mai un importante evento di sicurezza della rete, sia esso correlato a una minaccia, a un servizio o a una metrica delle prestazioni importante. Nuovo supporto per il modello SD-RED: grazie a MR1 potete sfruttare i nostri nuovissimi modelli SD-RED 20 e SD-RED 60 che offrono prestazioni aggiuntive, connettività modulare e alimentazione ridondante per avere una soluzione definitiva alla connettività remota di filiali o dispositivi.

LEGGETE: “Novità di XG Firewall v18” ►

L’aggiornamento del firmware di XG Firewall è semplice. Guardate questo video per un aggiornamento.

Iniziate subito a godervi i vantaggi di maggiore visibilità, protezione e prestazioni con XG Firewall v18 MR1!

Migrazione da SG UTM

I clienti di Sophos SG UTM interessati a trarre vantaggio da tutti gli importanti nuovi miglioramenti di XG Firewall possono farlo gratuitamente e in qualsiasi momento. Una licenza in corso di validità può essere trasferita senza alcun costo aggiuntivo e, se lo si desidera, i Sophos Professional Services saranno lieti di aiutarvi con la migrazione. L’hardware esistente della serie SG è completamente supportato (ad eccezione dell’SG 105 che non ha i 4 GB minimi richiesti di RAM). Tuttavia, potreste cogliere l’occasione per prendere in considerazione l’aggiornamento del vostro hardware al fine di sfruttare appieno tutte le nuove funzionalità come l’ispezione TLS. Date un’occhiata a questo recente articolo per tutti i dettagli.

Migrazione da Cyberoam

La migrazione da Cyberoam a XG Firewall v18 è fortemente incoraggiata al fine di ottenere tutti i vantaggi aggiuntivi di usabilità, sicurezza e prestazioni di XG Firewall. Contattate il vostro partner Sophos preferito per informazioni sull’aggiornamento all’ultima versione di hardware della serie XG.

Novità di XG Firewall

Se non conoscete XG Firewall, scoprite perché offre la migliore visibilità, protezione e risposta al mondo.