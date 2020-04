Remote working sicuro grazie a Sophos Mobile

Come proteggere la propria organizzazione supportando l’utilizzo dei dispositivi mobili personali per scopi aziendali

L’aumento del lavoro a distanza sta spingendo a un maggiore utilizzo dei dispositivi mobili per scopi aziendali. In questo articolo esploriamo come Sophos Mobile può aiutarti a proteggere i tuoi dispositivi e dati e come bilanciare privacy, sicurezza e produttività.

Abilitare i lavoratori remoti

Non tutti hanno la possibilità di utilizzare un dispositivo di proprietà aziendale e potrebbe essere necessario consentire alle persone di iniziare a utilizzare i dispositivi personali per lavoro. Sophos Mobile consente di proteggere qualsiasi combinazione di dispositivi personali e aziendali con il minimo sforzo.

Gli utenti possono configurare facilmente i loro macOS personali, Windows 10 o dispositivi mobili tramite il portale self-service flessibile; possono registrare il proprio dispositivo, ripristinare le password e ottenere assistenza, il tutto senza alcun coinvolgimento dell’IT.

Bilanciamento di privacy e sicurezza

Negli scenari BYOD, è necessario proteggere e controllare la posta elettronica e i dati aziendali senza interferire con la privacy degli utenti. Le funzionalità di gestione container-only di Sophos Mobile consentono di controllare i contenuti aziendali nelle app Sophos Secure Email e Sophos Secure Workspace senza richiedere la gestione del dispositivo mobile stesso. In questo modo, le informazioni personali degli utenti rimangono private, mentre le risorse dell’azienda sono protette.

Protezione dalle minacce mobili

Secondo un nostro recente sondaggio condotto su 3.100 responsabili IT, il 10% delle minacce viene rilevato sui dispositivi mobili. Sophos Mobile include Intercept X per dispositivi mobili che sfrutta il nostro motore di deep learning Intercept X per proteggere i tuoi utenti, i loro dispositivi e i dati aziendali da minacce mobili note e sconosciute. Intercept X per dispositivi mobili offre inoltre agli utenti strumenti di sicurezza di facile utilizzo a portata di mano, come Authenticator, Password Safe, Secure QR Code Scanner e Privacy Advisor.

La configurazione è semplice come scaricare l’app dall’app store pertinente e quindi registrare il dispositivo tramite lo strumento di gestione aziendale.

I tuoi utenti possono anche utilizzare Intercept X per dispositivi mobili gratuitamente per proteggere i loro dispositivi personali: possono semplicemente scaricarlo e iniziare a utilizzare subito.

Leggi la nostra guida per avere ulteriori informazioni sull’uso di Intercept X per dispositivi mobili.

Mantenere i dipendenti al sicuro sul Web

Intercept X per dispositivi mobili ti aiuta anche a proteggere i tuoi utenti sul Web, bloccando il download di file a rischio e bloccando l’accesso a siti Web inappropriati per garantire produttività e conformità. Leggi le nostre linee guida per la creazione di una politica di Web filtering.

Monitoraggio e controllo

Le politiche di conformità in Sophos Mobile aiutano a garantire che i dispositivi mobili vengano utilizzati in modo appropriato, sia dal punto di vista della sicurezza che delle politiche aziendali. Ad esempio, puoi:

Assicurarti che solo le app affidabili vengano scaricate dagli app store pertinenti

Bloccare il sideload di un’app potenzialmente pericolosa

Limitare l’accesso alle risorse aziendali

Consentire, vietare o applicare determinate funzionalità di un dispositivo

Definire le azioni che vengono eseguite quando viene violata una regola di conformità

Creare criteri di conformità separati e assegnarli a diversi gruppi di dispositivi, consentendo di applicare livelli adeguati di sicurezza e accesso per utenti e device. Consulta l’elenco completo delle regole di conformità disponibili.

Per ulteriori informazioni e passaggi di configurazione generali per Sophos Mobile e Intercept X per dispositivi mobili, consulta la guida di aiuto completa o partecipa al webinar “Proteggi e gestisci i dispositivi mobili aziendali o personali durante lo Smart Working con SOPHOS Mobile Control” del 7 aprile.