Proteggere lo smart working con Sophos Endpoint Protection

Sophos Endpoint Protection è progettato per proteggere tutti, sia che si trovino in ufficio o che lavorino altrove. Molte aziende stanno abilitando o esplorando il lavoro a distanza per i propri dipendenti e questo articolo mette in evidenza le funzionalità chiave che possono aiutarle a proteggere gli utenti e i loro dati mentre lavorano da casa.

Abilitare lo smart working

La piattaforma di gestione di Sophos Central semplifica la configurazione e la protezione dei dipendenti che lavorano da casa, anche se sono nuovi utenti o utilizzano un dispositivo personale.

Per iniziare, puoi scaricare il file di installazione per tutti i componenti che desideri distribuire. In alternativa è possibile utilizzare la distribuzione via e-mail che è perfetta per gli utenti che non si trovano al momento sulla rete o per quelli che devono eseguire l’installazione da soli.

Se gli utenti non sono già importati o sincronizzati tramite la sincronizzazione di Active Directory, è necessario importare i loro indirizzi e-mail in Sophos Central. Una volta completata l’operazione, fai semplicemente clic sul pulsante Invia i programmi di installazione agli Utenti come evidenziato nell’immagine qui sotto.

Una semplice procedura guidata ti guiderà nella scelta dei componenti da distribuire. L’utente riceverà un’e-mail con le istruzioni su cosa fare e un collegamento al programma di installazione da eseguire.

Per ulteriori informazioni sui vari metodi di distribuzione per il nostro agente di protezione degli endpoint, consultare l’articolo 119265 della Knowledge Base.

Mantenere i dipendenti al sicuro sul Web

Quando un utente si trova in un ufficio, tradizionalmente è il firewall aziendale che applica le regole di web filtering. Tuttavia, a meno che non stiano utilizzando una VPN, quando le persone lavorano da casa è il loro laptop che deve acquisire quel ruolo e imporre eventuali regole di web filtering definite dalla propria organizzazione.

Allo stesso tempo, lavorare da casa può anche portare a cambiamenti nel comportamento in quanto gli utenti adottano una mentalità “casa” piuttosto che “lavoro”. Ciò può indurli a utilizzare il dispositivo aziendale per scopi non lavorativi.

Le funzionalità di Web Control di Sophos Endpoint Protection impediscono il download di file rischiosi e bloccano l’accesso a siti Web inappropriati. Leggi le nostre linee guida dettagliate per la creazione di una policy di Web Control.

Controllare le periferiche che i dipendenti possono collegare ai propri dispositivi.

Secondo un nostro recente sondaggio condotto su 3.100 responsabili IT, il 14% degli attacchi informatici è entrato in azienda tramite chiavette USB o dispositivi esterni.

Visto l’incremento delle persone che lavorano da casa, è possibile che esse inseriscano nuovi dispositivi nel laptop della loro azienda.

Il Controllo Periferico di Sophos Endpoint Protection consente di tenere sotto controllo ciò che i dipendenti possono e non possono collegare ai propri dispositivi aziendali. Leggi le nostre linee guida dettagliate per la creazione di una policy di Controllo Periferico.

Per ulteriori informazioni su come abilitare il vostro home working in modo sicuro e protetto, visitate la nostra pagina dedicata o contattate il vostro referente Sophos.