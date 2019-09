Intercept X sbanca nel test di protezione dell’endpoint

Sophos Intercept X ha battuto altri 11 prodotti per la protezione degli endpoint negli ultimi test di MRG Effitas.

La valutazione e certificazione a 360 gradi di MRG Effitas per il secondo trimestre 2019 ha confrontato 12 prodotti per la protezione degli endpoint utilizzando “metriche importanti” per replicare gli scenari del mondo reale.

Sophos Intercept X è stato testato nella sua configurazione di default ed è stato in grado di proteggere il sistema di test dalle infezioni in ogni scenario:

Bloccato – 100% di zero day , negli attacchi selvaggi

, negli attacchi selvaggi Bloccato: testato al 100% da malware (trojan, ransomware e altre applicazioni dannose)

(trojan, ransomware e altre applicazioni dannose) Bloccato: 100% di exploit e attacchi senza file

e attacchi senza file Bloccato: 100% di adware e PUA

Nessun falso positivo

Nessun altro fornitore ha raggiunto risultati così positivi senza modifiche alla configurazione.

MRG rilascia una nuova versione di questo test ogni trimestre. Si tratta della prima volta che Sophos partecipa pubblicamente. E’ possibile scaricare il rapporto completo qui.

Intercept X: risultati dei test di terze parti

Intercept X Advanced è la migliore protezione endpoint al mondo. Oltre ai complimenti di SE Labs, ottiene prestazioni importanti nei test di terze parti.

Classificazione AAA per le imprese: precisione totale del 100%

Premio per la migliore protezione delle PMI – Classificazione AAA per le PMI, precisione totale al 100%

Classificato al 1° posto per l’efficacia della sicurezza

Classificato al 1° posto per il costo totale di proprietà (TCO)

Classificato al 1° posto per la protezione da malware (rilevamento del 99,9%, 0 falsi positivi)

Tasso di blocco del 100%, 0 falsi positivi – Valutazione a 360 gradi

Classificato al 1° posto per protezione dagli exploit

Classificato al 1° posto per protezione da malware

Scelta dell’editore, migliore protezione ransomware per le aziende 2019

AV-Test (Windows) – Prodotto di punta

AV-Test (Mac) – Punteggio perfetto

AV-Test (Android) – Punteggio perfetto

Uno dei motivi per cui Intercept X ottiene questi eccellenti risultati è perché offre molteplici livelli di sicurezza in un’unica soluzione e un singolo agente per fornire una protezione senza pari contro gli attacchi avanzati.

Intercept X integra il rilevamento di malware tramite deep learning, la tecnologia anti-exploit, la protezione active-adversary, la tecnologia specifica anti-ransomware e una serie di tecniche di sicurezza degli endpoint fondamentali.