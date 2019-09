Sophos nominata la migliore soluzione di sicurezza degli endpoint per piccole imprese da SE Labs

Sophos Intercept X si classifica come la migliore soluzione del settore per la protezione dalle minacce endpoint nel report inaugurale

Sophos è stata nominata la migliore soluzione di sicurezza degli endpoint per le piccole imprese nel 2019 da SE Labs nella sua relazione annuale inaugurale. Il nuovo rapporto riconosce Intercept X Advanced come la migliore soluzione del settore per la protezione dalle minacce endpoint in base alle elevate prestazioni del prodotto dopo mesi di test approfonditi.

SE Labs “ha testato più di 50 prodotti diversi utilizzando oltre 5.000 attacchi mirati. Questi ultimi sono stati eseguiti in modo realistico utilizzando strumenti di hacking disponibili pubblicamente “, secondo il report. “Per garantire che i nostri test siano il più realistici e utili possibile, monitoriamo le violazioni del mondo reale da un punto di vista tecnico. Questo ci consente di adattare e modificare i nostri test in modo simile a come operano i veri aggressori. ”

Intercept X Advanced si posiziona costantemente al meglio per rilevare e bloccare gli attacchi. Ha raggiunto il 100 percento di rating di accuratezza totale per la protezione degli endpoint in ambienti enterprise e di piccole imprese nei report sui test di protezione degli endpoint 2019 di SE Labs. Ha anche ottenuto valutazioni AAA in tutti i test di SE Labs fino ad oggi.

I metodi dei criminali informatici evolvono costantemente, lanciando nuovi attacchi nel tentativo di non essere individuati”, ha dichiarato Dan Schiappa, Chief Product Officer di Sophos. “Gli attacchi automatici e attivi contro aziende di ogni dimensione sono in aumento e le organizzazioni hanno bisogno di una protezione avanzata degli endpoint ora più che mai. Sophos si impegna a fermare i nuovi attacchi informatici zero-day, oltre ai ransomware e altre violazioni che i criminali informatici utilizzano in modo persistente. Questo premio conferma che stiamo aiutando le organizzazioni a stare un passo avanti “.

Intercept X Advanced è la soluzione di prevenzione degli endpoint più sofisticata del settore, che offre molteplici livelli di sicurezza per offrire una protezione senza pari dagli attacchi avanzati. Sfruttando la tecnologia di deep learning e anti-exploit, Intercept X Advanced blocca la più ampia gamma di minacce utilizzando un approccio globale di difesa approfondita alla protezione degli endpoint.