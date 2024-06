Sophos Central  : Présentation des tableaux de bord personnalisés

Sophos Central est la plateforme de sécurité AI-Native utilisée par plus de 600 000 entreprises dans le monde afin de protéger ces dernières contre les ransomwares et les violations. Sophos Central permet aux clients de connecter et de contrôler toutes leurs cyberdéfenses au niveau d’une seule et même interface, réduisant ainsi les frais de gestion quotidiens tout en renforçant la protection.

Simplifier la gestion de la sécurité et accroître l’efficacité opérationnelle ont toujours été au cœur de Sophos Central. Aujourd’hui, j’ai le plaisir d’annoncer une nouvelle étape majeure dans cette mission avec l’introduction de tableaux de bord personnalisés.

Cette nouvelle fonctionnalité facilite la création d’une vue unique de votre environnement à l’aide d’une variété de points de données, allant des menaces et signaux endpoint aux alertes et à la télémétrie du pare-feu. Vous pouvez désormais remplacer votre landing page Sophos Central par le tableau de bord de votre choix.

Créez rapidement les vues dont vous avez besoin

Avec une expérience utilisateur intuitive et une mise en page flexible, la création de tableaux de bord personnalisés est rapide et facile, garantissant ainsi que le contenu qui compte le plus pour vous soit toujours à portée de main. Les visualisations de données (widgets) offrent un filtrage interactif avec des données exploitables, vous permettant d’obtenir plus de détails et de contexte lorsque vous en avez besoin.

Avec des widgets déjà disponibles pour la plupart des produits Sophos, il ne vous faut que quelques minutes pour créer des vues au niveau du domaine dans son ensemble qui élimineront ainsi les silos de sécurité. Que vous souhaitiez un tableau de bord unique avec divers types de données, des vues ciblées en matière de données spécifiques ou bien tout ce qui vient d’être mentionné ci-dessus, les tableaux de bord personnalisés vous donneront pleine satisfaction.

Points forts des fonctionnalités

Les principales fonctionnalités des tableaux de bord incluent :

Des politiques basées sur l’utilisateur : créez et modifiez des tableaux de bord pour développer vos propres vues sur mesure avec les informations dont vous avez besoin.

: créez et modifiez des tableaux de bord pour développer vos propres vues sur mesure avec les informations dont vous avez besoin. Une flexibilité : la disposition personnalisable permet de redimensionner et de réorganiser.

: la disposition personnalisable permet de redimensionner et de réorganiser. Des extensions : nous disposons actuellement de plus de 20 widgets interactifs, chacun offrant plusieurs vues : Intégrité du compte (Account Health), état de sécurité des appareils (Device Health), menaces, connectivité du pare-feu, XDR et MDR. Filtrage par attribut relatif. Ajustement des plages horaires. Clics contextuels qui ouvrent de manière détaillée les nouveaux onglets du navigateur.

: nous disposons actuellement de plus de 20 widgets interactifs, chacun offrant plusieurs vues :

Dans le cadre du lancement des tableaux de bord personnalisés, nous avons également introduit de nouveaux tableaux de bord organisés par Sophos pour l’analyse des menaces (Threat Analysis) et l’état de sécurité des appareils (Device Health).

Disponible pour tous les clients Sophos Central sans frais supplémentaires

Les tableaux de bord personnalisés sont inclus sans frais supplémentaires pour tous les clients disposant d’un abonnement actif à une solution managée dans Sophos Central. Vous pouvez utiliser tous les widgets interactifs disponibles pour les produits et services que vous utilisez, ces derniers étant actuellement disponibles pour :

Sophos Endpoint (Intercept X)

Sophos Server

Sophos XDR

Sophos MDR

Les licences Sophos Firewall Management

Des widgets supplémentaires seront ajoutés au fur et à mesure du développement de nouvelles fonctionnalités, avec des widgets allant de la “Surface d’exposition des appareils” (Device Exposure) pour Sophos Endpoint aux “Efforts en matière de chasse et d’intelligence sur les menaces” (Threat Hunt and Intelligence Effort) pour Sophos MDR, attendus dans les quatre prochains mois.

Lancez-vous dès maintenant

Commencer à utiliser les tableaux de bord personnalisés est facile grâce à un flux de travail guidé et intégré. Connectez-vous simplement à Sophos Central et suivez les différentes étapes proposées.

Pour obtenir plus d’informations, consultez la documentation dédiée.

Billet inspiré de Introducing Sophos Central Custom Dashboards, sur le Blog Sophos.