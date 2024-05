Sophos Incident Response obtient le statut Certified Incident Response (CIR) Level 2 du NCSC

Cette reconnaissance confirme que, dans un paysage de menaces de cybersécurité sophistiqué, Sophos possède l’expérience et les capacités nécessaires pour faire face aux incidents causés par des cybercriminels motivés par des raisons financières, tels que les attaques BEC (Business Email Compromise) et les ransomwares.

Faisant partie de l’agence britannique de renseignement et de cybersécurité, GCHQ (Government Communications Headquarters), le NCSC fournit un soutien aux secteurs public et privé pour lutter et minimiser l’impact des menaces de sécurité. Les organisations accréditées CIR Level 2 doivent avoir la capacité de prendre en charge la réponse aux cyberincidents pour la plupart des entreprises du secteur privé, mais aussi les petites entreprises du secteur public, les organisations caritatives, les autorités locales et les entreprises qui opèrent principalement au Royaume-Uni.

Commentant cette récompense, Rowland Johnson, président du CREST a déclaré :

En tant que partenaire du programme Cyber Incident Response (Level 2) du NCSC, nous sommes ravis de pouvoir féliciter Sophos pour avoir obtenu le statut ‘Assured Service Provider’. Cette distinction signifie que Sophos est considéré comme capable de prendre en charge la plupart des organisations confrontées à des cyberattaques courantes, telles que les ransomwares. Sophos offre aux acheteurs une garantie précieuse quant à la haute qualité des services de réponse aux incidents que l’entreprise propose.

Le paysage des menaces évolue constamment et les cybercriminels affinent continuellement leurs tactiques et leurs outils pour causer un maximum de dégâts. Dans notre dernier rapport sur les menaces 2024, nous avons découvert que le nombre d’attaques de ransomware impliquant le chiffrement à distance avait augmenté de 62 % au cours de l’année écoulée, rendant ainsi de plus en plus difficile pour les défenseurs d’assurer la sécurité des entreprises. Comme l’explique Peter Mackenzie, Director Incident Response chez Sophos :

Cette accréditation reconnait le travail de Sophos en matière de réponse aux incidents pour lutter contre les adversaires utilisant des ransomwares, des malwares, des exploits, le phishing et un large éventail d’autres cybermenaces sophistiquées, afin de venir en aide aux organisations ciblées par une attaque active en leur permettant notamment de se rétablir plus rapidement.

L’obtention de la certification Certified Incident Response (CIR) Level 2 est une étape majeure pour Sophos, confirmant ainsi que nos experts en matière de réponse aux incidents sont en mesure de fournir un soutien vital aux organisations confrontées à un cyberincident majeur. Les organisations des secteurs public et privé, ainsi que les partenaires et MSP qui les soutiennent, peuvent avoir l’esprit tranquille en sachant que l’équipe Sophos est là pour les aider quand elles en auront besoin, peu importe le moment et le lieu.

Disponible à tout moment quand vous aurez besoin de nous

Sophos Incident Response est disponible pour toute organisation (notamment les utilisateurs non-Sophos) confrontée à un cyberincident actif. En option, vous pouvez vous préparer à l’avance grâce à notre contrat de réponse aux incidents (Incident Response Retainer).

Pour en savoir plus sur ce service, visitez la page dédiée : www.sophos.com/incident-response. Si vous avez besoin d’une assistance immédiate, appelez le numéro ci-dessous correspondant à votre pays/région pour être mis en relation avec l’un de nos conseillers en réponse aux incidents.

Australie : +61 272 084 454

Autriche : +43 7 3265575520

Canada : +1 778 589 7255

France : +33 1 86 53 98 80

Allemagne : +49 611 711 86 766

Italie : +39 2 94 75 28 97

Pays-Bas : +31 16 270 8600

Espagne : +34, 913758065

Suède : +46 858 400 610

Suisse : +41 44 515 2286

Royaume-Uni : +44 1235 635 329

États-Unis : +1 408 746 1064

