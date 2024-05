Sophos nommé meilleure solution MSP (Managed Service Provider) par SE Labs

Scott Tyson (L), Sophos Director of Channel Sales – MSP EMEA, and Rob Harrison (R), Sophos SVP of Product Management – SecOps and Endpoint Security, en train de tenir dans leurs mains le prix SE Labs Best MSP.

Nous sommes ravis d’annoncer que Sophos a été nommé “Meilleure solution MSP (Managed Service Provider)” par SE Labs , l’organisme de tests de cybersécurité.

En tant qu’entreprise channel-first/channel-best, cette nomination valide notre engagement à aider les MSP à fournir à nos clients des résultats de cybersécurité supérieurs dans un contexte de menaces en constante évolution.

SE Labs évalue les éditeurs de sécurité sur la base d’une combinaison de tests publics continus, d’évaluations privées et de retours d’entreprises clientes. Ce prix de la Meilleure solution MSP, unique en son genre, reconnaît le rôle essentiel que jouent les MSP en tant que première ligne de défense des petites et moyennes entreprises (PME) contre les violations de données, les ransomwares et les autres cyberattaques capables d’affaiblir considérablement les entreprises.

“SE Labs Annual Security Awards 2024 récompense les leaders du secteur pour leurs produits et services de premier ordre. Suite à nos divers échanges avec la communauté et à des tests rigoureux, nous avons créé une liste restreinte d’entreprises exceptionnelles qui soutiennent leurs partenaires. Nous sommes ravis de décerner à Sophos le prix de la Meilleure solution MSP, pour avoir doté sa communauté de MSP et de partenaires de solutions de sécurité innovantes et de renseignements (Intelligence) qui protègent leurs clients dans un paysage de menaces en constante évolution”, a déclaré Simon Edwards, CEO SE Labs.

Pour mieux protéger leurs entreprises et leurs clients, les MSP donnent la priorité aux éditeurs qui peuvent les aider à mieux comprendre le fonctionnement des attaquants tout en fournissant des solutions de sécurité avancées qui s’adaptent à mesure que les adversaires modifient leurs tactiques, techniques et procédures.

“Les MSP ont besoin d’un éditeur qui comprenne leur business model et leurs pratiques. Étant donné que Sophos travaille exclusivement avec ce type de channel, nous savons comment collaborer au mieux avec les MSP, d’un point de vue opérationnel, pour fournir des produits et services de sécurité évolutifs et innovants capables de défendre leurs clients contre les inévitables cyberattaques”, a déclaré Simon Reed, Chief Research & Scientific Officer chez Sophos.

Sophos défend plus de 300 000 entreprises dans le monde contre les attaques avancées, grâce à des technologies anti-ransomware, anti-exploitation, d’analyse comportementale et d’autres technologies innovantes.

Les produits Sophos sont managés depuis la plateforme Cloud-Native Sophos Central, intégrée à l’écosystème de cybersécurité adaptatif de Sophos (Sophos ACE) qui collecte, corrèle et enrichit les données de sécurité avec un contexte supplémentaire pour permettre des réponses automatiques et synchronisées aux menaces actives.

La technologie endpoint Intercept X inclut une protection adaptative contre les attaques (Adaptive Attack Protection), une première dans notre secteur, qui perturbe automatiquement les attaques en cours et met en place des “boucliers” de manière dynamique pour donner aux défenseurs plus de temps pour répondre à une intrusion. La fonctionnalité de vérification de l’intégrité du compte (Account Health Check) identifie également les dérives en matière de sécurité, les erreurs de configuration et offre la possibilité de résoudre ces problèmes en un seul clic.

Pour sensibiliser davantage les partenaires et les MSP aux problèmes critiques du secteur, Sophos fournit des renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence) historiques et en temps réel provenant de l’unité Sophos X-Ops, une équipe transversale de plus de 500 experts Sophos en cybersécurité dans le monde entier. Les renseignements (Intelligence) de Sophos X-Ops aide les partenaires et les MSP à répondre en toute confiance aux questions et préoccupations des clients concernant les derniers ransomwares, vulnérabilités et attaques qui font l’actualité.

