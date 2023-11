Sophos Endpoint continue d’être reconnu par les analystes, les testeurs indépendants et les clients

Sophos Intercept X Endpoint offre une protection inégalée contre les attaques avancées, en utilisant des technologies étendues et sophistiquées pour bloquer le plus large éventail de menaces possible avant qu’elles ne puissent affecter une entreprise. De puissants outils EDR et XDR permettent aux défenseurs de chasser, d’investiguer et de répondre aux activités suspectes et aux indicateurs d’attaque.

Dans un contexte où de très nombreuses innovations technologiques passionnantes sont régulièrement lancées, Sophos Endpoint continue d’être reconnu pour sa protection supérieure et sa convivialité par les clients et les experts du secteur.

SE Labs : une protection de premier plan et des capacités de détection ultra performantes

Il est essentiel de stopper une attaque le plus tôt possible. Sophos Endpoint fournit plusieurs couches de protection pour se défendre contre les nombreux vecteurs de menace que les attaquants utilisent pour intensifier et exécuter leurs attaques.

Démontrant le niveau supérieur de nos défenses, Sophos Intercept X Endpoint s’est une fois de plus classé parmi les meilleurs du secteur lors des tests de protection de SE Labs du troisième trimestre 2023, obtenant la note AAA dans les catégories Entreprise et SMB.

Intercept X a remporté une série de récompenses en recevant des notes AAA et des scores de protection totale de 100 % dans les quatre derniers rapports SE Labs pour les catégories Entreprise et Small Business. Tous les éditeurs de sécurité endpoint ne peuvent pas en dire autant !

Évaluations MITRE Engenuity ATT&CK® : excellence en matière de détection et de réponse exploitable

Sophos a excellé lors de la dernière série d’évaluations MITRE Engenuity ATT&CK® qui a testé la capacité à détecter, analyser et décrire les tactiques, techniques et procédures (TTP) utilisées par l’un des groupes malveillants les plus sophistiqués : Turla. Lors du test, Sophos Intercept X avec Sophos XDR a détecté 99 % des comportements malveillants, signalant ainsi 141 étapes d’attaque sur 143.

Cette performance témoigne de la capacité de Sophos à fournir aux professionnels experts en opérations de sécurité une détection rapide et précise ainsi qu’un contexte concret et exploitable nécessaire pour neutraliser rapidement même les attaques les plus avancées.

Rapports G2 Fall 2023 : un impact concret reconnu par les clients

Les clients se sont également exprimés, désignant Sophos comme “Leader” dans les rapports Fall 2023 de G2 pour les solutions suivantes :

Endpoint Protection Suites : Overall, Enterprise, Mid-Market, et Small Business Grids

EDR (Endpoint Detection and Response) : Overall et Mid-Market Grids

XDR (Extended Detection and Response) : Overall et Mid-Market Grids

Les distinctions et classements G2 sont basés sur des avis de clients indépendants et vérifiés sur G2.com, la plus grande marketplace de logiciels et la plus importante plateforme d’évaluation par les pairs au monde.

Gartner Peer Insights : nommé Customer’s Choice : encore une fois !

Les distinctions Gartner Peer Insights Customers’ Choice récompensent les éditeurs et les produits très bien notés par leurs clients. À ce titre, nous sommes ravis que Sophos ait été nommé Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice dans la catégorie EPP (Endpoint Protection Platforms) pour la deuxième année consécutive.

Sur 450 avis indépendants vérifiés par Gartner, Sophos a reçu une note moyenne de 4,8/5 au 30 juin 2023 : aucun autre éditeur n’a obtenu une note plus élevée. Sophos a été le seul éditeur à recevoir la désignation dans tous les segments industriels évalués, et le seul éditeur à être nommé Customers’ Choice dans le secteur de l’Éducation.

Nous pensons que cette reconnaissance client témoigne de la protection inégalée et de la convivialité supérieure que Sophos Endpoint offre à des centaines de milliers d’entreprises à travers le monde.

Ce résultat fait suite à la nomination de Sophos comme Leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2022 pour la catégorie EPP (Endpoint Protection Platforms). Il s’agit de notre 13e reconnaissance consécutive en tant que “Leader” dans le cadre de l’évaluation des éditeurs renommés du secteur.

Cybersécurité pour les environnements réels

Les attaquants accélèrent le rythme des attaques. Sophos Intercept X et Sophos XDR offrent, ensemble, une prévention contre les adversaires actifs, notamment la première protection adaptative contre les attaques qui active des défenses renforcées lorsqu’une attaque manuelle est détectée. Vous bénéficiez également d’un contexte d’attaque exploitable et de renseignements sur les menaces (Threat-Intelligence), ainsi que d’une plateforme intuitive de détection et de réponse aux menaces.

Pour en savoir plus et découvrir comment mettre en œuvre la meilleure protection endpoint, contactez votre interlocuteur ou partenaire Sophos dès aujourd’hui, ou bien consultez notre Guide d’achat de la Sécurité Endpoint.

Billet inspiré de Sophos Endpoint continues to be recognized by analysts, independent testers and customers, sur le Blog Sophos.