Sophos annonce un partenariat avec Cysurance

Je suis ravi d’annoncer un nouveau partenariat avec Cysurance, une entreprise de mitigation des risques Next-Gen qui assure, garantit et certifie les solutions de sécurité. Le partenariat fournit une cyberassurance unique à prix fixe aux entreprises basées aux États-Unis et utilisant Sophos MDR (Managed Detection and Response). Les polices proposées sont les premières du genre à reconnaître les entreprises qui ont intégré des services de détection et de réponse aux menaces.

Alors que les cybermenaces gagnent en complexité et en rapidité, le MDR devient rapidement une exigence essentielle pour les entreprises afin de gérer leur posture en matière de cybersécurité. La plupart des entreprises ne peuvent tout simplement plus suivre l’évolution du paysage des menaces, comme en témoignent 59 % des défenseurs experts en sécurité aux États-Unis qui affirment que les menaces actuelles sont trop avancées pour que leurs entreprises puissent les gérer seules.

Cysurance reconnaît cette capacité et la valeur que les experts en détection et réponse aux menaces de Sophos apportent 24h/24 et 7j/7 pour mitiger les cyber-risques. La couverture à prix fixe de Cysurance témoigne des capacités MDR de Sophos et des services de sécurité efficaces que nous fournissons aux entreprises.

Kirsten Bay, co-fondateur et CEO de Cysurance, déclare que :

“Le manque de stratégies globales et intégrées en matière de sécurité explique en grande partie pourquoi les primes de police de cyberassurance augmentent alors que les limites en termes de couverture diminuent. Ceux qui n’ont pas de stratégies en matière de défense en profondeur courent un cyber-risque plus important. Néanmoins, la cybersécurité est un défi gérable et Sophos peut vous aider. Ensemble, nous nous efforçons d’aider les entreprises à prendre des mesures responsables pour mettre en œuvre une cybersécurité appropriée afin de protéger leurs actifs commerciaux et numériques. La solution MDR éprouvée de Sophos permet à Cysurance d’offrir une gamme de premier plan avec différents niveaux de couverture qui récompensent les clients pour leurs investissements intelligents dans la cybersécurité”.

Les polices de Cysurance pour les utilisateurs de Sophos MDR prennent en charge tous les secteurs industriels aux États-Unis, quel que soit le nombre d’employés ou de systèmes endpoint concernés. Quatre niveaux, allant de 275 000 $ à 3,2 millions de dollars de couverture totale, notamment la couverture contre les ransomwares, sont disponibles. Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur https://enroll.cysurance.com/sophos/.

Il s’agit du dernier d’une série de partenariats en matière de cyberassurance avec Sophos, qui a déjà annoncé cette année des accords avec Cowbell et Measured Analytics and Insurance. Son partenariat avec Cysurance profite de manière unique aux entreprises utilisant Sophos MDR, l’un des services les plus utilisés au sein du secteur avec plus de 17 000 clients.

Veuillez noter que Sophos n’est pas un producteur en assurances agréé et ne vend pas, ne sollicite pas et ne négocie pas de produits d’assurance. En vous redirigeant vers des sites Web de tierces parties, Sophos ne recommande ni n’approuve ces tiers ni les produits ou services offerts par ces tiers. Dans la mesure où vous accédez à un site Web tiers à partir d’un site Web Sophos, veuillez noter que Sophos n’examine pas, ne surveille pas et ne vérifie pas les sites Web tiers, ni le contenu de ces sites Web, en termes d’exactitude, d’adéquation ou d’exhaustivité, et que vous êtes seul responsable de vos interactions avec ces tiers.

Billet inspiré de Sophos Announces Partnership With Cysurance, sur le Blog Sophos.