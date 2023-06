Sophos nommé “Customer’s Choice” par Gartner Peer Insights dans la catégorie ‘Network Firewalls’

Au cours des deux dernières années, les clients ont récompensé Sophos avec une note globale moyenne de 4,7/5 basée sur 462 avis, au 31 mars 2023. Sophos est, de plus, le seul éditeur à avoir été désigné comme “Customers’ Choice” dans les DEUX catégories suivantes : “2021 Endpoint Protection Platforms et 2023 Network Firewalls Market”. Nous sommes également le seul éditeur à avoir été nommé “Customers’ Choice” dans la catégorie “Network Firewalls Public Sector, Government, Education“.

Basé uniquement sur des avis de clients indépendants qui ont été rigoureusement évalués par Gartner, nous pensons que cette reconnaissance témoigne de la valeur inégalée que Sophos Firewall offre grâce à sa protection de pointe, sa visibilité supérieure et sa gestion simplifiée.

Accédez au rapport complet ici.

Gartner Peer Insights partage les avis indépendants provenant de clients professionnels vérifiés. Les commentaires récents sur Sophos Firewall sont présentés ci-dessous :

Il s’agit là seulement de quelques avis parmi les centaines d’avis clients reçus concernant Sophos network firewall, lesquels sont disponibles sur le site Gartner Peer Insights. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos clients qui ont partagé leurs commentaires ; merci vraiment pour votre temps et votre confiance.

Sophos Firewall optimise votre protection réseau

Sophos Firewall propose le meilleur rapport qualité-prix pour votre investissement dans la sécurité réseau en offrant une protection et des performances puissantes même pour les environnements réseau les plus exigeants, avec des avantages que vous ne pouvez obtenir avec aucun autre pare-feu :

Il expose les risques cachés : Sophos Firewall est beaucoup plus efficace pour exposer les risques cachés que d’autres solutions, grâce à un tableau de bord visuel, des rapports détaillés intégrés basés dans le Cloud et une visibilité unique sur les risques.

Il bloque les menaces inconnues : avec Sophos Firewall, bloquer les menaces inconnues est plus simple, plus rapide et plus efficace qu’avec tout autre pare-feu, grâce à une inspection TLS avancée à haute performance et à un ensemble de capacités de protection avancées faciles à installer et à administrer.

Il répond automatiquement aux incidents : avec la Sécurité Synchronisée, Sophos Firewall répond automatiquement aux incidents sur le réseau grâce à la fonction Security Heartbeat qui partage en temps réel des informations entre vos protections Sophos Endpoint et Sophos Firewall.

Sophos Firewall fait partie du meilleur écosystème de cybersécurité

Sophos Firewall est étroitement intégré à notre gamme complète de produits offrant un accès sécurisé au réseau, notamment Sophos Switches, Wireless, SD-RED et ZTNA, ainsi qu’au reste de l’écosystème de cybersécurité Sophos comportant des solutions de sécurité endpoint, XDR, MDR et messagerie.

Que vous souhaitiez le gérer vous-même avec notre gestionnaire Cloud Sophos Central, simple et intégré, ou bien que nous le gérions pour vous avec notre service Managed Threat Detection and Response, disponible 24h/24 et 7j/7, nous avons ce qu’il vous faut.

Gartner, Voice of the Customer for Network Firewalls, By Peer Contributors, 31 May 2023.

Le contenu de Gartner Peer Insights est constitué d’avis d’utilisateurs individuels basés sur leurs propres expériences et ne doivent pas être interprétés comme des déclarations de faits et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n’offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et PEER Visibilité est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et est utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Billet inspiré de Sophos Named a Gartner Peer Insights Customers’ Choice for Network Firewalls, sur le Blog Sophos.