Sophos s’associe à Cowbell

Je suis ravi d’annoncer la mise en place d’un partenariat entre Sophos et Cowbell, une compagnie d’assurance de premier plan spécialisée dans les risques cyber pour les petites et moyennes entreprises (PME) aux États-Unis.

Sophos et Cowbell partagent un objectif commun : réduire l’impact des cybermenaces pour les entreprises que nous accompagnons. Notre partenariat nous permet d’atteindre plus rapidement cet objectif grâce à plusieurs niveaux de collaboration.

Reconnaître et récompenser les cyberdéfenses solides

Les recherches de Sophos ont révélé que la cyberassurance pouvait être une force positive permettant de renforcer encore davantage la démarche consistant à élever les cyberdéfenses : 64 % des entreprises américaines ont mis en œuvre de nouvelles technologies et/ou de nouveaux services pour améliorer leur posture en matière d’assurance au cours de l’année écoulée, et 57 % ont renforcé la formation du personnel.

Les clients utilisant Sophos Intercept X Endpoint Security pourront “s’inscrire” pour partager l’état de leur sécurité endpoint depuis la plateforme Sophos Central avec Cowbell à l’aide d’un nouveau connecteur de données, qui sera disponible en avril. Ce partage de données, en temps réel, permettra à Cowbell de constater la qualité des défenses des clients Sophos dans le cadre de leur processus dynamique d’évaluation des risques. Cette approche permettra également de donner plus facilement, et en temps réel, des feedbacks sur les bonnes pratiques et des conseils sur la manière avec laquelle les entreprises peuvent améliorer leur profil de risque, si nécessaire. En montrant clairement leur engagement dans la mise en œuvre de cyberdéfenses solides, les clients qui partagent leurs données concernant l’état de la sécurité Sophos pourront optimiser la prime de cyberassurance de leur Cowbell Prime 250.

Faciliter l’accès à une couverture de cyberassurance

Alors que les attaques continuent d’augmenter en volume et en complexité, 95 % des petites et moyennes entreprises américaines ont constaté, selon notre étude, que leur expérience en matière de sécurisation de la couverture de cyberassurance avait changé au cours de l’année écoulée. Plus de la moitié (52 %) déclarent avoir besoin d’un niveau de cybersécurité plus élevé pour bénéficier d’une couverture, tandis que 44 % affirment que les polices sont désormais plus complexes et 37 % ont constaté que moins de compagnies d’assurance leur offraient une couverture.

Face à de tels défis, Sophos est ravi de soutenir Cowbell dans ses efforts pour rendre la cyberassurance haute de gamme accessible aux PME aux États-Unis. Cowbell, en collaboration avec son agence partenaire iBynd, permet aux organisations d’obtenir un devis de cyberassurance et de sécuriser une couverture de manière instantanée via un simple formulaire en ligne.

Réduction du cyber-risque avec Sophos Managed Detection and Response (MDR)

La meilleure façon de minimiser la fréquence et la gravité des incidents de ransomware ou des violations de données est de disposer d’un service disponible 24h/24, 7j/7, fourni par des professionnels experts en opérations de sécurité. Sophos Managed Detection and Response est le premier service MDR au monde. Une équipe d’experts Sophos surveille 24h24 les environnements de nos clients, stoppant ainsi même les attaques les plus sophistiquées.

L’étendue et la qualité de notre expérience nous permet de détecter et de neutraliser les menaces plus rapidement que quiconque. Par ailleurs, les clients Sophos MDR bénéficient d’un temps de réponse moyen aux menaces de seulement 38 minutes pour détecter, investiguer et corriger, à savoir une réponse considérablement plus rapide que les autres fournisseurs de sécurité et cinq fois plus rapide que les équipes internes les plus réactives. Les assurés de Cowbell peuvent désormais explorer Sophos MDR via Cowbell Rx, la marketplace du fournisseur de Cowbell, leur permettant ainsi de renforcer facilement leurs cyberdéfenses tout en respectant de nombreux contrôles qui aident à sécuriser la cyber couverture.

D’autres améliorations à venir

Le partenariat entre Sophos et Cowbell est une étape supplémentaire de notre démarche qui vise à soutenir nos clients dans leurs efforts pour atténuer les cyber-risques, et beaucoup d’autres améliorations sont à venir.

Veuillez noter que Sophos n’est pas une compagnie d’assurance agréée et ne vend pas, ne sollicite pas et ne négocie pas d’assurance pour le compte d’un tiers. En fournissant l’accès à des sites Web tiers, Sophos ne recommande pas et n’approuve pas ces tiers, notamment les assureurs et les compagnies d’assurance, ou tout produit ou service proposé par ces derniers. Dans la mesure où vous accédez à un site Web tiers à partir d’un site Web Sophos, veuillez noter que Sophos n’investigue pas, ne surveille pas et ne vérifie pas les sites Web tiers, ou le contenu de ces sites Web, pour en vérifier l’exactitude, la pertinence ou l’exhaustivité, et vous êtes ainsi seul responsable de vos interactions avec ces tiers et leurs sites Web. Pour toute question concernant les produits d’assurance, les compagnies d’assurance ou les conditions générales, vous devez consulter un professionnel de l’assurance agréé.

Billet inspiré de Sophos Partners with Cowbell, sur le Blog Sophos.