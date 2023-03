Guide de la cybersécurité pour le secteur de l’éducation

Les défis en matière de cybersécurité dans le secteur de l’éducation continuent d’augmenter en volume et en complexité. Les établissements d’enseignement sont une cible privilégiée pour les attaques en raison de la grande quantité de données sensibles qu’ils détiennent, des informations personnelles sur le personnel et les étudiants jusqu’aux précieuses données de recherche. Récemment, la surface d’attaque du secteur a augmenté, en partie grâce au développement du e-learning, à l’utilisation accélérée des applications collaboratives, à l’augmentation de l’accès à distance, au nombre considérable d’appareils et à la diversité des systèmes d’exploitation sur le réseau.

Pour mieux illustrer l’ampleur de ce défi, il est important de souligner que la fréquence des attaques de ransomware dans le secteur de l’éducation a considérablement augmenté ces dernières années, 56 % des établissements d’enseignement primaire et secondaire et 64 % des établissements d’enseignement supérieur déclarant avoir été touchés par des ransomwares en 2021, contre 44 % en 2020*. Plus généralement, près de la moitié des établissements d’enseignement ont signalé une augmentation du volume, de la complexité et de l’impact des cyberattaques sur leur organisation au cours de l’année précédente. Découvrez le rapport complet en vous rendant sur la page dédiée.

Le secteur de l’éducation fait face à des défis uniques

L’évolution des tactiques, techniques et procédures utilisées par les attaquants ainsi que la professionnalisation croissante de l’industrie cybercriminelle sont des paramètres importants qui font partie intégrante du paysage des menaces complexe actuel. Un certain nombre de facteurs supplémentaires rendent encore plus complexes les défis en matière de cybersécurité auxquels est confronté le secteur de l’éducation :

Les étudiants et le personnel ont besoin d’un accès 24h/24 et 7j/7 à des portails en ligne via une multitude d’appareils.

Les collectivités (school districts) et les universités doivent permettre l’échange sécurisé de données personnelles, de contenus pédagogiques numériques, de transactions financières, etc. entre différents départements et sites.

Le nombre d’appareils privés et scolaires accédant au réseau continue de croître, tout comme le nombre de technologies et d’applications éducatives.

Les protocoles de chiffrement utilisés au niveau des outils de collaboration et de partage de données créent des angles morts pour les technologies de protection, permettant ainsi aux cybercriminels de lancer des activités malveillantes sans être détectés, comme le masquage des opérations d’exfiltration de données et la dissimulation du trafic de type command-and-control.

Les écoles doivent garantir le respect des réglementations et assurer la sécurité des élèves lors de l’utilisation d’Internet.

Les cybercriminels tentent activement d’exploiter l’utilisation des technologies basées dans le Cloud, car les pratiques de cybersécurité sont moins établies que dans les environnements traditionnels sur-site (on-premises).

Sophos peut vous aider

Téléchargez notre livre blanc intitulé Guide de la cybersécurité pour les établissements d’enseignement afin de découvrir comment Sophos peut aider à relever les défis en matière de cybersécurité les plus courants auxquels le secteur de l’éducation est confronté.

Sophos MDR est un service entièrement managé, disponible 24h/24, 7j/7, fourni par des experts spécialisés dans la détection et la réponse aux cyberattaques sophistiquées que les solutions technologiques ne peuvent à elles seules stopper. En tant que fournisseur MDR le plus fiable au monde, comptant de très nombreux clients dans secteur de l’éducation, nous possédons une expertise approfondie et étendue inégalée concernant les menaces auxquelles ce secteur particulier est confronté. Sophos MDR applique les enseignements issus de la défense d’un établissement d’enseignement en particulier à tous les autres du secteur, générant ainsi une “immunité communautaire” et élevant ainsi les défenses de chacun.

“Les pentesteurs ont été choqués de ne pas pouvoir trouver un moyen d’entrer. C’est à ce moment-là que nous avons su que nous pouvions absolument faire confiance au service de Sophos”.

Université du Queensland du Sud

“Depuis l’implémentation de Sophos, nous avons réussi à libérer des heures opérationnelles importantes qui ont permis à nos équipes de se concentrer sur des initiatives qui ont augmenté la satisfaction de nos étudiants”.

London South Bank University-Uni

“L’équipe Sophos agit comme un gardien de but, présent derrière nous avec ses compétences et nous donnant l’assurance qu’il nous protège”.

Inspire Education Group-Uni

Sophos ZTNA élimine les clients VPN vulnérables, vous permettant ainsi d’offrir un accès sécurisé et transparent aux ressources pour vos télétravailleurs défini par des politiques. Sophos ZTNA supprime la confiance implicite au niveau des applications, utilisateurs et appareils, au sein de votre environnement et fournit un accès segmenté à vos systèmes et ressources uniquement à ceux qui en ont véritablement besoin.

La gamme de solutions Sophos Secure Access permet aux établissements d’enseignement de connecter des sites distants et des succursales, de fournir des applications Cloud et SaaS critiques telles que Dropbox Education, G Suite, ClassDojo, etc., et de partager des données et des informations entre différents sites. Notre guide inclut :

Sophos ZTNA pour prendre en charge l’accès sécurisé aux applications.

pour prendre en charge l’accès sécurisé aux applications. Sophos SD-RED (Remote Ethernet Devices) pour étendre en toute sécurité votre réseau aux succursales et aux appareils distants.

(Remote Ethernet Devices) pour étendre en toute sécurité votre réseau aux succursales et aux appareils distants. Les points d’accès Sophos Wireless pour une mise en réseau sans fil simple et sécurisée.

pour une mise en réseau sans fil simple et sécurisée. Sophos Switch pour un accès sécurisé au niveau du LAN.

Enfin, pour simplifier la gestion, tout est administré via Sophos Central, une plateforme de sécurité unique basée dans le Cloud.

* L’état des ransomwares dans le secteur de l’éducation en 2022, Sophos

Billet inspiré de Cybersecurity Guide: Securing the Education Sector, sur le Blog Sophos.