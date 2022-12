Présentation de Sophos Marketplace

Je suis ravi d’annoncer la disponibilité de Sophos Marketplace, un écosystème ouvert avec plus de 75 intégrations de technologies tierces avec les produits et services de Sophos.

Pour accompagner notre service Sophos MDR (Managed Detection and Response) nouvellement amélioré, la Marketplace est une autre ressource, vraiment intéressante, qui nous permet de fournir à nos clients et partenaires du monde entier des résultats de cybersécurité supérieurs.

Une partie intégrante de notre programme d’alliances stratégiques

Chez Sophos, nous sommes intéressés par trois types d’alliance :

Des intégrations d’opérations de sécurité qui permettent à Sophos et à nos partenaires d’utiliser la télémétrie à partir de technologies de sécurité tierces pour accélérer la détection et la réponse aux menaces dans divers environnements opérationnels, quelles que soient les solutions de sécurité actuellement utilisées par les clients. Avec une gamme complète d’intégrations avec les systèmes endpoint, les pare-feu, les réseaux, les services d’identité, les systèmes de messagerie, le Cloud, les solutions SIEM et SOAR déjà en place, Sophos Marketplace renforce et étend les défenses des entreprises tout en leur permettant d’augmenter le retour sur investissement de leurs solutions de sécurité existantes.

La nouvelle Sophos Marketplace fait partie intégrante de notre programme d’alliances stratégiques, facilitant et améliorant la diffusion de nos intégrations d’opérations de sécurité et de nos marketplaces tierces.

Permettre aux clients d’avoir une longueur d’avance sur les menaces avancées

Aujourd’hui, la cybersécurité est devenue bien trop complexe pour que la plupart des entreprises puissent, seules, la gérer efficacement. Alors que le niveau de sophistication des cybermenaces continue d’augmenter de façon exponentielle, nous sommes confrontés à une véritable pénurie de personnes compétentes pour lutter contre ces dernières : une étude récente de Cybersecurity Ventures a estimé qu’il y avait actuellement 3,5 millions de postes vacants dans le domaine de la cybersécurité, à travers le monde.

En parallèle, les entreprises ont déjà mis en place une large gamme d’outils de sécurité provenant de nombreux fournisseurs différents. Chacun de ces outils fournit une télémétrie précieuse que des analystes qualifiés peuvent utiliser pour détecter et stopper les attaques avancées. Le défi consiste à intégrer ces données pour pouvoir mener des analyses pertinentes et disposer d’informations qui, autrement, ne pourraient être utilisées seules.

Bienvenue chez Sophos.

Tout d’abord, nous aidons nos clients à pallier la pénurie de compétences en matière de cybersécurité grâce à notre approche appelée ‘cybersecurity-as-a-service’. Notre équipe d’analystes experts, présente au niveau mondial, agit comme une véritable extension 24h/24, 7j/7 et 365j/an des entreprises de nos clients, surveillant leurs environnements pour détecter les menaces et neutralisant les attaques avancées humaines avant qu’elles ne puissent causer des dommages. Témoignage de la qualité de notre service, Sophos est le fournisseur de services MDR (Managed Detection and Response) le plus fiable au monde, protégeant déjà plus de 13 000 entreprises présentes aux quatre coins du globe.

Avec les récentes améliorations apportées à notre service MDR, Sophos est devenu le premier et le seul fournisseur capable d’intégrer à grande échelle la télémétrie tierce (non Sophos), la télémétrie native (Sophos) ou toute combinaison des deux. Les signaux au niveau de l’ensemble de l’environnement client sont automatiquement consolidés, corrélés et priorisés grâce aux informations provenant de l’écosystème de cybersécurité adaptatif de Sophos (Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem) et à Sophos X-Ops, notre unité spécialisée dans l’intelligence sur les menaces pour accélérer la détection, l’investigation et la réponse aux menaces et fournir ainsi des résultats de cybersécurité supérieurs.

Plus nous pourrons voir, plus vite nous pourrons agir. En permettant aux analystes de Sophos MDR de tirer parti des technologies de sécurité déjà en place pour détecter, investiguer et répondre aux attaques avancées humaines, Sophos Marketplace aide ainsi à réduire les cyber-risques tout en augmentant le retour sur investissement des solutions existantes utilisées par nos clients.

Profitez de notre réseau MSP à forte croissance

L’environnement des menaces, de plus en plus complexe, stimule également la demande en matière de MSP pour aider à gérer une pile informatique et de sécurité plus vaste. Sophos Marketplace rationalise et facilite la gestion quotidienne des technologies Sophos par les MSP, libérant ainsi un temps précieux et permettant aux partenaires de protéger plus rapidement et plus facilement les environnements de leurs clients avec les produits, technologies et services Sophos, leaders du marché.

Notre engagement en matière d’ouverture

Lors de la conception de Sophos Marketplace, un principe directeur était l’engagement fort de Sophos en matière d’ouverture. Chez Sophos, nous croyons au partage ouvert des données au sein de la communauté de la sécurité pour renforcer les défenses à l’échelle du secteur. Notre souhait le plus profond était ainsi d’offrir une expérience utilisateur propre et simple qui permette à nos clients et partenaires d’acquérir, de déployer et de maintenir facilement des solutions qui exploitent les services, produits et technologies de Sophos ainsi que ceux de nos partenaires d’intégration. Découvrez Sophos Marketplace et essayez-le dès aujourd’hui.

Et ce n’est que le début !

Le lancement de Sophos Marketplace n’est qu’une première étape. Nous élargirons notre vaste écosystème ouvert avec plus de partenaires, plus d’applications et plus de plugins, ce qui nous permettra de traiter les problèmes concrets, en constante augmentation, que rencontrent nos clients, quel que soit l’environnement des clients finaux. Tenez-vous informé en visitant régulièrement notre blog.

Billet inspiré de Introducing the Sophos Marketplace, sur le Blog Sophos.