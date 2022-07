Sophos nommé entreprise de cybersécurité de l’année par Cyber Defense Magazine

Nous sommes fiers d’avoir été nommés “entreprise de cybersécurité de l’année” par Cyber Defense Magazine. Il s’agit du lauréat de l’Editor’s Choice lors de la 10ème édition annuelle des Global InfoSec Awards.

“Les cybercriminels modifient constamment leurs tactiques, techniques et procédures pour échapper à la détection, et les preuves post-mortem de Sophos montrent une augmentation de 36 % du temps de séjour des attaquants en 2021. Le fait que les attaquants s’attardent dans les environnements des victimes pendant des semaines, voire plus longtemps encore pour les petites entreprises, devrait servir de signal d’alarme pour les entreprises du monde entier”, a déclaré Raja Patel, vice-président senior des produits chez Sophos. “Sophos aide les entreprises à détecter les intrus et à neutraliser les menaces tout au long de la chaîne d’attaque avant qu’elles ne causent des dommages, et c’est avec fierté que nous recevons cette récompense”.

La gamme complète et intégrée de solutions et de services managés proposée par Sophos protège contre les ransomwares et d’autres cybermenaces avancées. Les principales solutions, notamment Sophos Intercept X, Sophos XDR, Sophos Firewall, Sophos ZTNA et la Sécurité du Cloud Sophos (Sophos Cloud Security), sont facilement gérées depuis la plateforme Cloud native Sophos Central. Les clients peuvent également demander qu’elles soient gérées par Sophos MTR, un service de chasse, de détection, d’investigation et de réponse aux menaces qui met à disposition une équipe de sécurité dédiée 24h/24 et 7j/7 pour identifier et neutraliser rapidement les menaces sophistiquées et complexes.

Les solutions proposées font partie de Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem (Sophos ACE) au niveau duquel elles partagent en temps réel l’intelligence sur les menaces pour une détection, une protection et une réponse plus rapides, plus contextuelles et synchronisées. En travaillant ensemble, les solutions peuvent mieux identifier et répondre rapidement aux menaces actives.

“Sophos incarne trois qualités majeures que le jury recherche tout particulièrement : comprendre aujourd’hui les menaces de demain ; fournir des solutions rentables ; et innover de manière inattendue pour aider à mitiger les cyber-risques et à avoir une longueur d’avance sur les prochaines violations”, a déclaré Gary Miliefsky, éditeur de Cyber ​​Defense Magazine.

Cyber ​​Defense Magazine a annoncé les gagnants lors de la conférence RSA 2022. La liste complète des lauréats est disponible en ligne sur http://www.cyberdefenseawards.com/.

Billet inspiré de Sophos Named Cybersecurity Company of the Year by Cyber Defense Magazine, sur le Blog Sophos.