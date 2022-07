Sophos Firewall OS v18.5 MR4 est maintenant disponible

Alors que de nombreuses organisations ont déjà effectué la mise à niveau vers SFOS v19 pour profiter de toutes les nouvelles améliorations en matière de SD-WAN, de VPN et de convivialité, nous savons que certains d’entre vous attendent la première version de maintenance de la version 19 avant de se lancer. Notre équipe travaille d’arrache-pied sur la MR1 de la v19, mais en attendant, nous avons publié une mise à jour pour la v18.5 avec MR4.

Les nouveautés de SFOS v18.5 MR4

Améliorations de la multidiffusion statique Prise en charge par l’interface CLI de l’option “multicast-decrement-ttl enable/disable” pour contrôler la valeur TTL dans les cas d’usages du transfert statique de routes du trafic de multidiffusion. Cela permet d’éviter que le trafic de multidiffusion soit abandonné en raison de l’expiration des valeurs TTL au moment de la transmission. Augmentation de la limite de groupes de multidiffusion par défaut à 250 pour supporter un nombre accru de voisins OSPF. Cela peut être modifié via CLI “multicast-group-limit“.

Amélioration de la gestion des fichiers journaux et de la journalisation CSC pour un meilleur dépannage.

Protection Zero Day – Un datacenter supplémentaire pour l’analyse des fichiers par Machine Learning dans le Cloud est désormais disponible en Asie-Pacifique : Sydney, Australie.

Ajout de la prise en charge du pilote QMI pour le WAN cellulaire.

Plusieurs améliorations importantes en matière de sécurité, de performances et de fiabilité.

Correction de plus de 85 problèmes signalés sur le terrain.

Consultez les notes de version de la v18.5 MR4 pour obtenir plus de détails.

Bien entendu, ces nouvelles améliorations seront également incluses dans la v19 MR1 lorsque celle-ci sera disponible.

Comment l’obtenir ?

La publication de la version 18.5 MR4 suit notre processus habituel de publication de firmware. Vous pouvez donc la télécharger dès maintenant sur MySophos ou attendre qu’elle apparaisse dans votre console au cours des prochaines semaines.

Sophos Firewall OS v18.5 MR4 est une mise à niveau entièrement prise en charge à partir de la v17.5 MR14 et versions ultérieures, la v18 MR3 et versions ultérieures, ainsi que toutes les versions précédant la v18.5. Vous pouvez vous rendre sur l’onglet “Informations sur la mise à niveau” dans les notes de version pour obtenir plus de détails.

L’importance des mises à jour et des mises à niveau

Il est d’une importance capitale pour la sécurité de votre réseau que vous mainteniez tous vos dispositifs de pare-feu à jour, que ce soit la v18.5 MR4 ou la v19, car chaque version de SFOS inclut d’importants correctifs de sécurité. Nous savons que de nombreux clients ont des équipements fonctionnant avec des versions de firmware anciennes, en fin de vie ou non supportées qui mettent leurs réseaux en danger. Assurez-vous de vérifier tous vos équipements Sophos Firewall et mettez-les à jour ou à niveau, ou mettez-les hors service et déconnectez-les.

Si vous avez des appareils XG 85(w) ou XG 105(w), ils doivent être mis à niveau vers la série XGS très rapidement, car ils sont en fin de vie et ne seront plus supportés à partir du 17 août 2022.

Billet inspiré de Sophos Firewall OS v18.5 MR4 is now available, sur le Blog Sophos.