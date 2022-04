Sophos fait l’acquisition de SOC.OS

Je suis ravi de vous annoncer que Sophos vient de faire l’acquisition de SOC.OS, une société innovante basée au Royaume-Uni qui traite les problèmes liés à la surproduction d’alertes et à la visibilité limitée, très fréquents dans les environnements de sécurité IT. En détectant les signaux clés parmi le bruit, SOC.OS consolide et priorise les volumes élevés d’alertes de sécurité provenant de nombreux produits et plateformes IT au sein du parc d’une entreprise, permettant ainsi aux équipes responsables des opérations de sécurité de comprendre et de répondre rapidement aux alertes les plus urgentes.

Avec SOC.OS, Sophos prévoit de faire progresser ses solutions MTR (Managed Threat Response) et XDR (Extended Detection and Response) pour les entreprises de toute taille en incluant une télémétrie et un contexte supplémentaires à partir d’alertes et d’événements au niveau de nombreux systèmes endpoint tiers, serveurs, pare-feux, systèmes de gestion des identités et des accès (IAM : Identity and Access Management), charges de travail Cloud, emails et produits de sécurité mobile.

Selon le Gartner® Market Guide for Extended Detection and Response, datant du 8 novembre 2021, “Pour faire d’une solution XDR un investissement sur le long terme, (les entreprises doivent) évaluer l’étendue et la qualité de l’intégration de l’écosystème. Plus la solution XDR pourra s’intégrer facilement dans votre environnement existant, meilleur sera l’investissement”.

Sophos MTR est l’une des nouvelles offres, ayant marqué l’histoire de l’entreprise, qui se développe très rapidement. Nous proposons désormais l’un des plus importants services MDR (Managed Detection and Response) au monde, offrant des résultats en termes de sécurité supérieurs grâce à un service MTR prenant en charge plus de 8 000 clients. La principale demande en matière d’amélioration faite par nos clients est de bénéficier “de meilleures intégrations avec les environnements de sécurité existants”, et grâce à la technologie innovante de SOC.OS, nous serons en mesure de mener à bien cette mission : à savoir intégrer de manière transparente les solutions MTR et XDR de Sophos avec l’ensemble des solutions IT et de sécurité actuelles d’une entreprise, optimisant ainsi leur retour sur investissement. SOC.OS fournira également à notre écosystème de cybersécurité adaptatif (ACE) un ensemble plus large de télémétries tierces, afin que les analystes en sécurité aient une meilleure visibilité sur les alertes et les événements les plus importants. SOC.OS dispose d’une liste impressionnante d’intégrations qui profiteront aux clients Sophos lors de l’extension et du développent futurs de nos capacités XDR et MDR de pointe.

“La surproduction d’alertes et le manque de visibilité représentent encore et toujours une préoccupation majeure pour les équipes de sécurité dans le monde entier. Ainsi, dans un contexte de cybermenaces en constante évolution et de pénurie de talents, les défenseurs ont besoin de produits et services nouveaux et innovants qui pourront les aider à traiter des incidents plus complexes et ce plus rapidement. Pour de nombreux défenseurs, cependant, la complexité et le coût des solutions de sécurité traditionnelles constituent des obstacles à leur adoption. En nous associant à Sophos, nous pouvons relever ces défis ensemble, en les attaquant de front. Ainsi, ensemble nous proposerons une valeur finale supérieure à la simple somme de chaque compétence prise séparément, et en combinant nos capacités, nous serons en mesure d’offrir des produits et services vraiment uniques, rentables et hautement accessibles à ceux qui en ont le plus besoin, et ce à l’échelle mondiale”. Dave Mareels, CEO et co-fondateur de SOC.OS.

Nous sommes ravis d’intégrer l’équipe de SOC.OS et de pouvoir bénéficier de sa technologie. En attendant, au nom de Sophos, je souhaite la bienvenue aux employés et clients de SOC.OS.

Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez consulter notre communiqué de presse.

Billet inspiré de Sophos Acquires SOC.OS, sur le Blog Sophos.