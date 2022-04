Intercept X et Sophos Home obtiennent les meilleurs scores dans trois tests de protection endpoint menés par SE Labs

Nous sommes ravis d’annoncer qu’Intercept X a obtenu un score de 100% concernant ses performances globales pour les entreprises et les petites entreprises, et que Sophos Home a obtenu un score de 100% concernant ses performances globales pour la protection des particuliers lors des tests Endpoint Security menés par SE Labs de janvier à mars 2022.

100% pour la protection des entreprises

Intercept X confirme toujours un peu plus sa nomination par SE Labs “Best Enterprise Endpoint Protection 2021” affichant des résultats indiscutables, et obtenant 100 % pour l’efficacité de la protection, la reconnaissance du contenu légitime et les performances globales de la solution avec zéro faux positif. Parcourez les résultats complets.

100 % pour la protection des petites entreprises

Avec un score de 100 % pour l’efficacité de la protection, la reconnaissance du contenu légitime et les performances globales de la solution sans aucun faux positif, Intercept X est le choix parfait pour sécuriser les petites entreprises. Parcourez les résultats complets.

100% pour la protection à domicile

Les particuliers sont exposés aux mêmes malwares et attaques que les grandes entreprises. Sophos Home utilise la même technologie puissante qui protège ces dernières. Il a obtenu un score de 100% pour l’efficacité de la protection, la reconnaissance du contenu légitime et les performances globales de la solution sans aucun faux positif. Parcourez les résultats complets.

Essayez Intercept X dès aujourd’hui

Intercept X réduit la surface d’attaque et empêche que les attaques ne soient lancées. Il combine une technologie anti-exploit, anti-ransomware, deep learning basé sur l’IA et de contrôle pour stopper les attaques avant qu’elles n’affectent vos systèmes. Il intègre une puissante capacité XDR (Extended Detection and Response) avec des détections et des investigations automatisées, afin que vous puissiez réduire le temps de détection et de réponse aux menaces. Rendez-vous sur notre page dédiée pour en savoir plus et démarrez votre essai gratuit sans plus attendre.

Vous recherchez une protection pour vos appareils domestiques ? Démarrez dès maintenant un essai gratuit de Sophos Home.

Billet inspiré de Intercept X and Sophos Home get perfect scores in three SE Labs endpoint protection tests, sur le Blog Sophos.