Sophos Firewall OS v19 est maintenant disponible

La mise en réseau a considérablement évolué au cours de ces dernières années : de plus en plus d’utilisateurs travaillent à distance, les réseaux sont de plus en plus distribués et l’utilisation des applications Cloud se développe de manière exponentielle.

Sophos veille à ce que vous puissiez suivre ce rythme, avec de nouveaux produits comme le ZTNA pour les télétravailleurs, et maintenant une version extrêmement puissante et pratique de Sophos Firewall avec Xstream SD-WAN.

SFOS v19 offre des capacités SD-WAN, VPN et de mise en réseau considérablement améliorées, vous permettant ainsi d’atteindre facilement vos objectifs en matière de réseau, tout en simplifiant toujours un peu plus la gestion quotidienne.

Principales fonctionnalités de SFOS v19 :

Xstream SD-WAN utilise les puissantes performances des processeurs de flux Xstream au niveau de toutes les appliances de la série XGS pour placer le trafic IPsec sur le FastPath, permettant ainsi d’améliorer le VPN en multipliant ses performances par 5.

La sélection de liens basée sur les performances garantit que votre trafic le plus important soit acheminé via votre connexion WAN la plus performante, en fonction de la latence, de la gigue ou de la perte de paquets.

Les transitions sans impact entre les liaisons WAN garantissent que les applications des utilisateurs finaux ne soient pas affectées par les pannes ou les perturbations du FAI.

L’orchestration SD-WAN dans Sophos Central vous permet de configurer rapidement et facilement des réseaux VPN superposés site à site complexes, et ce en quelques clics seulement.

Les améliorations VPN facilitent et rendent plus intuitive la gestion de vos connexions VPN pour le site à site et l’accès à distance, notamment grâce au nouvel outil d’importation AWS VPC.

De nouvelles fonctionnalités de recherche vous permettent de trouver rapidement et précisément ce que vous recherchez, à la fois dans le produit et dans vos objets réseau lors de la création de règles.

La liste complète des nouvelles fonctionnalités est disponible dans le document PDF intitulé ‘What’s New’, mais vous pouvez aussi passer en revue rapidement les nouvelles fonctionnalités dans cette vidéo :

Comment obtenir le firmware, la documentation et bénéficier d’une formation ?

Comme d’habitude, Sophos Firewall OS v19 est une mise à niveau gratuite pour tous les clients Sophos Firewall sous licence et doit être appliquée dès que possible à tous les pare-feux pris en charge. En effet, elle contient non seulement des fonctionnalités des plus intéressantes ainsi que des améliorations en matière de performances, mais elle offre également des correctifs de sécurité importants.

Vous pouvez télécharger manuellement SFOS v19 à partir du Portail des Licences (Licensing Portal) et le mettre à jour à tout moment. Néanmoins, sachez qu’elle sera déployée sur tous les appareils connectés au cours des prochaines semaines. Une notification apparaîtra sur votre appareil local ou sur la console de gestion Sophos Central lorsque la mise à jour sera disponible, vous permettant ainsi de la programmer à votre convenance.

Sophos Firewall OS v19 est une mise à niveau entièrement prise en charge depuis la v17.5 MR14 et versions ultérieures, la v18 MR3 et versions ultérieures, ainsi que toutes les versions précédant la v18.5, notamment la v18.5 MR3. Vous pouvez vous rendre sur l’onglet ‘Upgrade Information’ (Informations sur la Mise à Niveau) dans les notes de version pour obtenir plus de détails.

La documentation complète du produit est disponible en ligne et au niveau du produit lui-même.

Une formation concernant cette mise à jour (pour passer de la v18.5 à la v19) est disponible sur le Portail des Formations Sophos (Sophos Training Portal).

Pour en savoir plus sur Sophos Firewall

Si vous débutez avec Sophos Firewall et les nouvelles appliances de pare-feu de la série XGS, sachez que ces solutions font figure de référence en matière de protection et de performances du pare-feu, vous garantissant ainsi d’obtenir le meilleur retour sur investissement avec des fonctionnalités uniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs :

Une visibilité inégalée avec une inspection TLS, des tableaux de bord et des rapports à la pointe du secteur.

avec une inspection TLS, des tableaux de bord et des rapports à la pointe du secteur. Une protection puissante avec le nouveau moteur de streaming DPI, la protection contre les menaces zero-day et les processeurs de flux Xstream dans chaque appareil de la série XGS.

avec le nouveau moteur de streaming DPI, la protection contre les menaces zero-day et les processeurs de flux Xstream dans chaque appareil de la série XGS. Une réponse automatisée pour isoler toute menace active sur votre réseau avec la Sécurité Synchronisée (Synchronized Security).

pour isoler toute menace active sur votre réseau avec la Sécurité Synchronisée (Synchronized Security). Une gestion Cloud facilitée de vos pare-feux, rapports, du ZTNA, des systèmes endpoint et d’autres produits Sophos via Sophos Central.

de vos pare-feux, rapports, du ZTNA, des systèmes endpoint et d’autres produits Sophos via Sophos Central. Une pile (stack) complète de solutions de sécurité réseau qui vous aident à étendre votre réseau sécurisé partout où il le faut avec Sophos ZTNA, les appareils SD-RED, notre nouvelle gamme de produits Sophos Switch ainsi que les points d’accès sans fil APX, lesquels sont tous gérés depuis Sophos Central.

Démarrez dès aujourd’hui avec un essai gratuit de 30 jours ou bien téléchargez la présentation de Sophos Firewall pour découvrir comment notre solution peut transformer votre protection réseau.

Billet inspiré de Sophos Firewall OS v19 is now available, sur le Blog Sophos.