Intercept X nommé Best Enterprise Endpoint Protection par SE Labs

Cette formidable reconnaissance fait suite à une autre distinction reçue par Intercept X, à savoir celle de Best Small Business Endpoint Solution pendant deux années consécutives dans les rapports annuels 2019-2020 de SE Labs. Nous pensons que cette récompense est due à notre combinaison en matière de prévention, détection et réponse qui bloque les menaces avant qu’elles n’affectent votre environnement.

Bénéficiez d’une protection de pointe

Sophos Intercept X offre à votre entreprise une protection puissante contre les toutes dernières menaces.

Stoppez les menaces le plus tôt possible

Il est essentiel de neutraliser une attaque avant qu’elle n’affecte votre environnement, et de ne pas dépendre uniquement d’une investigation et d’une réponse manuelles.

Réduisez la surface d’attaque : contrôlez les applications et les appareils, bloquez les sites Web à risque et les PUA et neutralisez les malwares même lorsqu’ils n’ont jamais été vus auparavant.

: contrôlez les applications et les appareils, bloquez les sites Web à risque et les PUA et neutralisez les malwares même lorsqu’ils n’ont jamais été vus auparavant. Stoppez les ransomwares : bloquez les processus de chiffrement malveillants et restaurez les fichiers affectés pour leur permettre de retrouver un état sécurisé.

: bloquez les processus de chiffrement malveillants et restaurez les fichiers affectés pour leur permettre de retrouver un état sécurisé. Verrouillez les techniques d’exploitation : stoppez les exploits fréquemment utilisés par les attaquants tels que l’élévation de privilèges et le dumping d’identifiants.

Minimisez le temps de détection

Lorsque vous investiguez des activités suspectes ou des problèmes liés aux opérations IT, l’étendue des données et le contexte sont essentiels pour prendre des décisions rapides et éclairées.

Éliminez le bruit : une couche de protection solide composée de défenses automatisées signifie qu’il y aura moins d’investigations à mener, vous faisant ainsi gagner du temps.

: une couche de protection solide composée de défenses automatisées signifie qu’il y aura moins d’investigations à mener, vous faisant ainsi gagner du temps. Priorisez efficacement : utilisez une liste prioritaire d’éléments suspects à investiguer avec des actions guidées pour une réponse plus rapide.

: utilisez une liste prioritaire d’éléments suspects à investiguer avec des actions guidées pour une réponse plus rapide. Ayez une vue d’ensemble de votre environnement : l’intégration native des sources de données des endpoints, serveurs, pare-feux, emails et du Cloud signifie que vous voyez tout ce qui se passe dans votre entreprise.

Minimisez le temps de réponse

La vitesse est essentielle pour faire face à une menace active, rendant ainsi les réponses automatisées cruciales.

Répondez automatiquement : les menaces détectées sont automatiquement nettoyées et un cas de menace est généré.

: les menaces détectées sont automatiquement nettoyées et un cas de menace est généré. Obtenez des produits qui collaborent ensemble : les intégrations multi-produits isoleront automatiquement les appareils compromis, afficheront toutes les applications actives, verrouilleront les connexions Wi-Fi et bien plus encore.

: les intégrations multi-produits isoleront automatiquement les appareils compromis, afficheront toutes les applications actives, verrouilleront les connexions Wi-Fi et bien plus encore. Ayez l’esprit tranquille grâce à la sécurité gérée : choisissez un service de sécurité entièrement managé 24h/24 et 7j/7, géré par des experts Sophos en cybersécurité.

