Sophos Mobile 9.7 est maintenant disponible

Cette nouvelle version de Sophos Mobile propose une fonctionnalité BYOD (Bring-Your-Own-Device) améliorée et simplifie considérablement la migration vers Sophos Central.

Quelles sont les nouveautés ?

Sophos Mobile 9.7 offre une meilleure prise en charge des environnements BYOD (Bring-your-own-device) via le mode “User Enrollment” d’Apple. Avec cette nouvelle version, développée pour les appareils iPhone et iPad appartenant aux employés, les administrateurs pourront déployer des messageries électroniques et des applications professionnelles sur un appareil, tout en sachant qu’elles resteront séparées des données personnelles de l’utilisateur en question.

Notre outil de migration permet aux clients Sophos Mobile sur-site (on-premise) de migrer vers Sophos Central. L’outil déplace les appareils, les politiques et les paramètres vers Sophos Central sans avoir besoin de se réinscrire. Avec cette dernière version, les clients n’auront plus besoin de contacter Sophos pour obtenir un code de migration, leur permettant ainsi de démarrer leur migration dès que leur environnement sera prêt. Consultez notre Guide de Migration pour obtenir plus de détails.

Cette version propose également de nouveaux paramètres de politique Android et iOS tout en mettant fin à la prise en charge de plusieurs systèmes d’exploitation plus anciens. Les environnements Sophos Central et Sophos Mobile-as-a-Service ont été mis à jour automatiquement, tandis que les clients Sophos Mobile sur-site (on-premise) pourront télécharger le programme d’installation depuis la section Support de Sophos.com.

Pour obtenir plus de détails sur les éléments présentés ci-dessus, veuillez consulter les notes de version.

D’autres nouveautés à venir ?

Cette version intègre déjà, au niveau backend, les éléments nécessaires pour accueillir les fonctionnalités qui arriveront dans les prochains mois. Participez à notre webinaire pour obtenir plus de détails sur Sophos Mobile 9.7, et avoir un aperçu des futures nouveautés.

Sophos Mobile assure la gestion des appareils et la protection contre les menaces ciblant iOS, Android, Windows 10, macOS et Chrome OS. Rendez-vous sur Sophos.com/Mobile pour en savoir plus sur Sophos Mobile et l’essayer gratuitement.

Billet inspiré de Sophos Mobile 9.7 is now available, sur le Blog Sophos.