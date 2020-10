Sophos a été classé 10e dans l’édition 2020 du Sunday Times PwC Top Track 250

Nous sommes fiers d’annoncer que Sophos a été classé 10e dans l’édition annuelle britannique du Sunday Times PwC Top Track 250, qui récompense les entreprises privées de taille moyenne (mid-market) les plus prospères au Royaume-Uni.

La liste de cette année est une édition spéciale COVID-19 qui vise également à mettre en évidence les défis rencontrés et les contributions apportées par les entreprises de taille moyenne pendant la pandémie. C’est la troisième fois que Sophos apparaît dans cette liste depuis 2011, et la première fois que l’entreprise est placée dans le top 10.

Kris Hagerman, CEO de Sophos, a déclaré dans la presse :

« C’est un grand honneur de réaliser notre meilleur classement de tous les temps précisément cette année qui récompense non seulement notre performance commerciale, mais aussi notre support apportés aux autres pendant la pandémie. Nos technologies de sécurité Next-Gen et nos outils gratuits ont aidé à protéger les entreprises alors qu’elles travaillaient à distance, tandis que nos chercheurs experts en menaces ainsi que nos équipes spécialisées en science des données ont amélioré notre capacité, parmi la meilleure de notre secteur, pour identifier et bloquer les cybermenaces de tous types, qui ont malheureusement proliféré pendant cette période difficile et tourmentée ».

En 2020, la cybersécurité est devenue plus critique que jamais alors que la pandémie s’est installée dans le monde entier et que les entreprises se sont activées pour permettre aux employés de travailler à domicile et de mener à bien leur mission dans des conditions les plus normales possible.

Les cyber-attaquants ont rapidement ciblé les environnements nouvellement vulnérables et exploité l’anxiété mondiale à propos du virus.

Grâce à nos solutions de sécurité gérées de manière centralisée, intelligentes et synchronisées, nous avons aidé les entreprises à basculer en toute sécurité vers des environnements de travail virtuels et distants. Nous avons également augmenté les possibilités d’accéder gratuitement à certaines de nos solutions afin de mieux protéger les télétravailleurs.

Parallèlement à ces initiatives, nos chercheurs des SophosLabs ont régulièrement découvert et communiqué sur l’évolution des attaques utilisant le thème du COVID-19 ainsi que les ransomwares, ciblant les infrastructures informatiques et les employés nouvellement vulnérables.

Cependant, pour nous, 2020 n’était pas seulement une année consacrée encore plus à nos clients dans ce contexte particulier. Nous voulions aussi fédérer tous les acteurs du secteur, encourager la collaboration et augmenter la vitesse de réponse à de telles menaces. Nos chercheurs ont donc mis sur pied la COVID-19 Cyber ​​Threat Coalition (CCTC), où des milliers d’organisations privées et gouvernementales se sont réunies pour lutter contre les cyberattaques COVID-19.

Vous trouverez plus de détails concernant le ‘Sunday Times PwC Top Track 250’ en allant sur Fast Track.

Billet inspiré de Sophos is ranked 10th in 2020’s Sunday Times PwC Top Track 250, sur le Blog Sophos.