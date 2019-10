Lancement du service Sophos MTR (Managed Threat Response)

Ce service destiné à la revente fournit aux entreprises une équipe de sécurité dédiée, disponible 24h/24 et 7j/7, afin de neutraliser les menaces les plus sophistiquées et complexes.

Peu d’entreprises disposent en interne des outils, des personnes et des processus adéquats pour gérer efficacement leur programme de sécurité 24h/24, tout en assurant une défense proactive contre les menaces nouvelles et émergentes. Contrairement à de nombreux services MDR qui se concentrent sur la surveillance et la notification des menaces, l’équipe Sophos MTR lance, pour vous, des actions ciblées afin de neutraliser les menaces les plus sophistiquées et complexes.

Avec Sophos MTR, votre entreprise est dotée, 24h/24 et 7j/7, d’une équipe de traqueurs de menaces et d’experts en matière de réponse qui :

Traque et valide de manière proactive les menaces et les incidents potentiels.

Utilise toutes les informations disponibles pour déterminer l’étendue et la gravité des menaces.

Utilise le contexte commercial approprié concernant les menaces valides.

Donne des conseils concrets pour s’attaquer à la cause racine d’incidents récurrents.

Lance des actions afin de perturber, contenir et neutraliser à distance les menaces.

La réponse humaine accélérée par la machine

En s’appuyant sur Intercept X Advanced avec EDR (Endpoint Detection and Response), Sophos MTR associe l’apprentissage automatique aux analyses d’experts afin d’améliorer la traque et la détection des menaces, de mener des investigations plus approfondies sur les alertes et de lancer des actions ciblées afin d’éliminer les menaces avec rapidité et précision. Cette fusion de la protection des systèmes endpoint et de la fonctionnalité intelligente EDR de Sophos, toujours classées parmi les meilleures du secteur, avec une équipe d’experts en sécurité de renommée internationale, donne naissance à ce que nous appelons une “réponse humaine accélérée par la machine“.

Une transparence et un contrôle complets

Sophos MTR est personnalisable à l’aide de différents services tiers et modes de réponse afin de satisfaire aux besoins uniques et en constante évolution des entreprises de toutes tailles et de tous niveaux de maturité.

Avec Sophos MTR, vous restez le principal décideur et vous contrôlez quand et comment les incidents potentiels doivent nous être remontés, quelles actions en matière de réponse (le cas échéant) vous souhaitez que nous lancions et qui doit être inclus dans le processus de communication. Sophos MTR propose trois modes de réponse afin que vous puissiez choisir la meilleure façon pour notre équipe MTR de travailler à vos côtés lors d’incidents :

Notifier : Nous vous informons de la détection et vous fournissons des informations qui vous aideront à définir les priorités et la réponse appropriée.

Collaborer : Nous travaillons avec votre équipe interne ou avec vos contacts externes afin de répondre à la détection.

Autoriser : Nous gérons les mesures de confinement et de neutralisation et vous tiendrons informés des actions lancées.

