Intercept X élue par SE Labs meilleure solution de sécurité des systèmes endpoint pour les petites entreprises

SE Labs a décerné à Sophos Intercept X Advanced le prix de la meilleure solution de sécurité des systèmes endpoint pour les petites entreprises (Best Small Business Endpoint Security Solution) dans son rapport annuel 2019. Ce prix récompense des performances ayant obtenu les notes maximales, et ce pendant plusieurs mois de tests approfondis, notamment en utilisant des malwares observés sur le terrain ainsi que des attaques ciblées, créées par SE Labs, et visant à reproduire des attaques actuelles et d’autres attaques potentielles, à venir.

SE Labs a attribué la “note AAA” à Intercept X Advanced, à savoir la note la plus élevée possible, dans tous les tests publics de systèmes endpoint auxquels Intercept X a participé dans la catégorie des logiciels de sécurité des systèmes endpoint pour les entreprises et les petites structures (Enterprise and Small Business Endpoint Security Software).

Intercept X : Résultats des tests tiers

Intercept X Advanced est la meilleure protection au monde pour les systèmes endpoint. En plus des récompenses décernées par SE Labs, Intercept X est presque systématiquement classée comme la meilleure solution, et ce dans tous les tests tiers effectués.

SE Labs

Notée AAA pour les entreprises : précision globale de 100% .

. Best Small Business Protection Award (Prix de la Meilleure Protection pour les Petites Entreprises) : notée AAA pour les PME avec une précision globale de 100%.

NSS Labs

Classée n°1 pour l’efficacité de la sécurité.

pour l’efficacité de la sécurité. Classée n°1 pour le coût total de possession (TCO : Total Cost of Ownership).

AV-Comparatives

Classée n°1 pour la protection contre les malwares (détection de 99,9%, aucune fausse alerte).

MRG Effitas

PC Magazine

Editors’ Choice (le choix de la rédaction) : Meilleure Protection contre les Ransomwares 2019 pour les Entreprises (Best Ransomware Protection for Business 2019).

AV-Test

Une des raisons pour laquelle Intercept X obtient d’aussi bons résultats est qu’elle offre plusieurs niveaux de sécurité grâce à une solution et à un agent uniques qui permettent d’offrir une protection sans égale contre les attaques avancées.

Au menu, Intercept X vous propose la détection des malwares via le deep learning, la technologie anti-exploit, la protection contre les adversaires actifs, une technologie anti-ransomware spécifique ainsi qu’une multitude de techniques de cybersécurité fondamentales pour protéger les systèmes endpoint.

