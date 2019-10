OEM : Sophos et Arcserve s’associent pour former une alliance technologique globale

Sophos s’est associée à Arcserve pour former une alliance qui associe la cybersécurité pour serveurs, leader du secteur, à l’expertise mondiale en matière de protection des données et de sauvegarde.

Ce partenariat technologique permettra à Arcserve d’intégrer Sophos Intercept X Advanced for Server dans ses appliances de la série 9000, offrant ainsi une protection multicouche associant des technologies anti-ransomware ainsi que d’autres technologies de prévention des menaces, telles que le deep learning ciblant les malwares connus et inconnus, ainsi que des fonctionnalités, qui ont déjà été primées, de récupération après sinistre (disaster recovery) et de haute disponibilité pour prévenir les pertes de données.

Intercept X Advanced for Server sera désormais livré préinstallé sur chaque appliance de la série 9000 d’Arcserve. Ce partenariat offre une solution de sécurité et de protection des données tout-en-un contre les menaces qui ciblent les sauvegardes et les serveurs d’entreprise, et peut être déployée en seulement 15 minutes.

Les équipes Sophos et Arcserve se sont engagées à travailler ensemble pour fournir une solution cohérente, unifiant prévention (sécurité) et guérison (sauvegardes), offrant ainsi aux clients une tranquillité d’esprit totale.

