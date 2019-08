Sophos nommé Leader dans le Carré Magique Gartner EPP … une nouvelle fois !

Pour la onzième fois dans les 11 derniers rapports, Sophos a été nommé Leader dans le Carré Magique Gartner 2019 dédié aux solutions Endpoint Protection Platform (EPP).

Pourquoi Sophos a été nommé Leader ?

Nous pensons que cette nomination vient de notre solide protection des systèmes endpoint, de la facilité d’utilisation de notre fonctionnalité EDR sur le terrain, ainsi que de notre plateforme unificatrice, Sophos Central. Nous pensons que Gartner a reconnu Sophos pour ses résultats démontrés en matière de blocage de ransomwares, de technologie deep learning qui stoppe les malwares jamais vu auparavant, et de technologie anti-exploit.

Le marché en évolution de la protection des systèmes endpoint

Le rapport de cette année montre un changement dans la vision de Gartner sur le marché EPP.

L’année dernière, il y avait 5 éditeurs “Niche” (quadrant inférieur gauche), cette année, il y en a 10. L’année dernière, il y avait 12 “Visionaries” (quadrant inférieur droit), cette année il n’y en a que 4.

Résumé

Être un “Leader” dans le Carré Magique Gartner EPP chaque année est un exploit fantastique pour Sophos. À mesure que le marché de la protection des systèmes endpoint change, nous continuons aussi d’évoluer, grâce à la notoriété accrue de notre marque au sein des entreprises et de leur organisation et aux résultats des tests effectués par des tiers. De plus, la fonctionnalité EDR étant de plus en plus intégrée à la protection des systèmes endpoint, Sophos ouvre la voie avec une offre EDR qui ajoute de l’expertise, sans pour autant augmenter les effectifs.

Nous pensons que nous resterons bien positionnés grâce à notre excellence continue en matière de protection des systèmes endpoint, notre position de leader en matière d’intelligence artificielle, notre importante croissance et les améliorations continues apportées à notre offre EDR, ainsi que le prochain lancement de notre solution MDR (Managed Detection and Response).

Intercept X : Résultats des tests tiers

SE Labs

Noté AAA pour les entreprises : précision globale de 100% (Jan-Fév 2019)

Noté AAA pour les PME : précision globale de 100%(Jan-Fév 2019)

NSS Labs

Classé n°1 pour l’efficacité de la sécurité

Classé n°1 pour le coût total de possession (TCO : Total Cost of Ownership)

AV-Comparatives

Classé n°1 pour la protection contre les malwares (détection de 99,9%, aucune fausse alerte)

MRG Effitas

PC Magazine

Editors’ Choice (le choix de la rédaction)

AV-Test

“Top Product” endpoint : 6/6 pour la Protection, 6/6 pour la Convivialité et 5.6/6 pour les Performances.

: 6/6 pour la Protection, 6/6 pour la Convivialité et 5.6/6 pour les Performances. Protection Mac : score parfait avec 6/6 pour la Protection, 6/6 pour la Convivialité et 6/6 pour les Performances.

: score parfait avec 6/6 pour la Protection, 6/6 pour la Convivialité et 6/6 pour les Performances. Protection Android : score parfait également.

NB : Gartner ne fait la promotion d’aucun éditeur, produit ou encore service mentionnés dans la publication de son étude, et ne conseille pas à ses utilisateurs la sélection d’un éditeur en particulier par le biais d’une note élevée, ou bien d’une mise en avant spécifique. Les publications émanant de Gartner, reflètent l’opinion de sa structure d’études et de recherches, et ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation. Gartner décline toute responsabilité concernant une garantie explicite ou implicite, au sujet de son étude, incluant les garanties de qualité et de pertinence de la solution choisie.

