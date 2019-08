Sophos a reçu plusieurs récompenses dans la catégorie channel leadership

Channel Best fait partie de nos valeurs Sophos et nous sommes fiers de travailler avec plus de 47 000 partenaires experts et MSP (fournisseurs de services gérés) dans le monde entier.

Afin de récompenser nos leaders channel internationaux, la semaine dernière, CRN, une marque de The Channel Company, a inscrit le CEO de Sophos, Kris Hagerman, et la Senior Vice President Global Channels, Kendra Krause, sur la liste des 100 meilleurs dirigeants 2019.

Kris a également été reconnu comme l’un des 25 dirigeants les plus influents du CRN et Kendra a été proposée pour figurer parmi les 25 meilleurs channel sales leader pour la troisième année consécutive.

Bob Skelley, CEO de The Channel Company, a déclaré :

Les dirigeants du secteur des technologies figurant sur la liste des 100 meilleurs dirigeants du CRN 2019 offrent un leadership stratégique et visionnaire ainsi qu’une guidance sans équivalent, et ce quels que soient les défis qu’ils ont eu à relever.

En outre, Channel Partners a nommé Scott Barlow, Vice President Global MSP, parmi l’un des dirigeants Top Gun 51 pour avoir contribué au succès des partenaires MSP.

Nous sommes ravis de recevoir ces récompenses, qui valident que nous offrons à nos partenaires, et à nos clients, le portefeuille le plus complet et le plus intégré en matière de solutions de cybersécurité de dernière génération pour la protection contre les menaces complexes.

Ces récompenses sont les dernières d’une récente série de distinctions dans la catégorie channel. Déjà en 2019, 11 dirigeantes de Sophos avaient été nommées CRN Women of the Channel, un nombre de nominations record parmi les entreprises de cybersécurité dédiées, et six autres dirigeants avaient été nommés CRN Channel Chiefs. Sophos a également été récompensé pour sa Best Security Offering lors du MSP Innovation Awards 2019 organisé par Channel Partner Insight.

La liste des 100 meilleurs dirigeants du CRN figurera dans le numéro d’août 2019 du magazine CRN, et sera disponible également en ligne. La liste Top Gun 51 de Channel Partners est également disponible en ligne.

Billet inspiré de Sophos wins multiple channel leadership awards, sur le Blog Sophos.